Premios The Best: lista de ganadores a lo largo de la historia y quién ganó más

El premio The Best.

El premio The Best es el reconocimiento que da año a año la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a los protagonistas más destacados de la temporada, tanto en el área masculina como en el femenina. Se trata de diferentes ternas en donde se reconocen al mejor gol (premio Puskas para los hombres y premio Marta para las mujeres), además de al mejor arquero y arquero, los mejores entrenadores y el 11 ideal. Aunque el plato fuerte es siempre quien fue el mejor jugador y la mejor jugadora del año.

Este reconocimiento existe desde el 2016, al divorciarse la FIFA de la revista France Football, creadora del Balón de Oro y con la cual la FIFA compartía el reconocimiento. El premio se lo llevó en su primera edición Cristiano Ronaldo y desde aquella edición se mantuvo siempre de manera ininterrumpida hasta el presente, con una edición que se realizó de forma no presencial en el 2020 por la pandemia del coronavirus.

Todos los ganadores del premio The Best

2016

1° Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid)

2° Lionel Messi (Argentina - Barcelona)

3° Antoine Griezmann (Francia - Atlético Madrid)

2017

1° Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid)

2° Lionel Messi (Argentina - Barcelona)

3° Neymar (Brasil - Barcelona)

2018

1° Luka Modric (Croacia - Real Madrid)

2° Cristiano Ronaldo (Portugal - Real Madrid)

3° Mohamed Salah (Egipto - Liverpool)

2019

1° Lionel Messi (Argentina - Barcelona)

2° Virgil Van Dijk (Países Bajos - Liverpool)

3° Cristiano Ronaldo (Portugal - Juventus)

2020

1° Robert Lewandowski (Polonia - Bayern Munich)

2° Cristiano Ronaldo (Portugal - Juventus)

3° Lionel Messi (Argentina - Barcelona)

2021

1° Robert Lewandowski (Polonia - Bayern Munich)

2° Lionel Messi (Argentina - Barcelona)

3° Mohamed Salah (Egipto - Liverpool)

2022

1° Lionel Messi (Argentina - PSG)

2° Kylian Mbappé (Francia - PSG)

3° Karim Benzema (Francia - Real Madrid)

2023

1° Lionel Messi (Argentina - Inter Miami)

2° Erling Haaland (Noruega - Manchester City)

3° Kylian Mbappé (Francia - PSG)

2024

1° Vinicius (Brasil - Real Madrid)

2° Rodri (España - Manchester City)

3° Jude Bellingham (Inglaterra - Real Madrid)

Messi al recibir el premio de Infantino.

Qué jugador se quedó más veces con The Best

El jugador más ganador de este reconocimiento es Lionel Messi, que se quedó con esta condecoración en tres ocasiones (2019, 2022 y 2023). Todo un mérito para el astro argentino, que además tiene el record de ser el futbolista con más balones de oro en toda la historia (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Otro argumento que lo coloca como uno de los deportistas mundiales más grandes de todos los tiempos.