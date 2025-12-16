Araceli González volvió a derrapar al hablar sobre la reforma laboral de Milei: "Los trabajadores"

Araceli González volvió a derrapar al hablar sobre la reforma laboral de Milei.

Araceli González volvió a hablar de la reforma laboral que busca aprobar el Gobierno de Javier Milei con polémicas declaraciones que se hicieron virales. La respuesta de la actriz a quienes la criticaron por sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand.

En una entrevista con Martín Cirio la actriz Araceli González se refirió a su apoyo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei en la última mesa de La Noche de Mirtha (El Trece) y se excusó: "Yo hablo así, pero soy híper sensible con las cosas que son injustas y con las mentiras". Luego, aclaró: "Cuando hablé sobre que estoy a favor de la reforma laboral no quiere decir que estoy en contra de los trabajadores, al contrario".

Araceli profundizó su postura y volvió a quedar envuelta en una polémica cuando pidió que la reforma laboral "sea favorable" para ambas partes: "Yo soy una Pyme: tengo cinco empleadas que cuido un montón, que las capacito, que trato de que sean lo mejor posible y que disfruten de todo. Conciliamos y hablamos. Son mujeres además, y yo soy muy amorosa con las mujeres porque vengo de un matriarcado tremendo, de mucha labor, y yo lo único que quiero es que sea favorable para ambas partes".

Qué dijo Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand

Desde su rol como dueña de una marca de cosméticos, la artista pintó un panorama desolador para las pequeñas y medianas empresas, asegurando que "desde junio" sintió que la realidad económica le dio "una piña en la nariz" debido a la caída del consumo. Sin embargo, lejos de responsabilizar al Gobierno la actriz apuntó directamente contra los derechos vigentes. "La reforma laboral para mí es importante. Yo que tengo una empresa chiquita y tengo muy pocos empleados, se me hace muy difícil todo", argumentó.

Araceli aseguró que "es muy difícil sobrevivir, porque todo va en contra: los impuestos, las leyes laborales, los empleados", poniendo a las personas que trabajan en la misma bolsa que la carga tributaria. Para cerrar su postura, lanzó la definición más controversial, pidiendo facilidades para las desvinculaciones y asegurando que los dueños de las empresas viven aterrorizados por la litigiosidad. "También está muy difícil despedir. A veces uno tiene la razón como empleador sobre una situación clara y estás... le tenés miedo al empleado", sentenció, justificando así su pedido de un cambio en la normativa actual.