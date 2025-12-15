Gran estreno en Netflix: la serie protagonizada por Lily Collins que llega esta semana a la plataforma

Netflix está llena de estrenos este mes y uno de los más esperados es la quinta temporada de Emily in Paris. La serie protagonizada por Lily Collins, que se grabó en dos ciudades europeas diferentes, desembarcará el próximo jueves 18 de diciembre en la plataforma.

¿De qué se tratará la quinta temporada de Emily in Paris?

La serie producida por Darren Star (Beverly Hills, 90210, Sexo en la ciudad) se establece en un punto clave para la protagonista Emily. La protagonista acaba de recibir una nueva propuesta laboral para dirigir la oficina de la agencia de publicidad Grateu en Roma. Emily deberá asumir nuevos retos e intentará equilibrar el trabajo, la vida en la nueva ciudad, el nuevo idioma y su relación amorosa con el empresario italiano Marcello.

En esta temporada el nuevo interés amoroso de Emily Cooper será Marcello

La mudanza tendrá un peso emocional en la protagonista luego de todo lo que construyó en París, la ciudad que logró convertir en su hogar. Aceptará el desafío profesional hasta que un error en la oficina complicará su vida profesional y amorosa. Deberá enfrentarse a los nuevos problemas con su creatividad, sinceridad y espontaneidad para lograr mantener sus relaciones y su trabajo a flote.

Cómo es el elenco de Emily in Paris: qué personajes siguen en esta temporada

La nueva temporada de la serie contará con los personajes ya aclamados por los fanáticos de la serie y, además, incorporará nuevos actores:

Lily Collins – Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau

Ashley Park – Mindy Chen

Lucas Bravo – Gabriel

Samuel Arnold – Julien

Bruno Gouery – Luc

Lucien Laviscount – Alfie

Eugenio Franceschini – Marcello (nuevo interés romántico italiano)

Emily in Paris se estrenará este jueves 18 de diciembre en Netflix

¿Qué personaje ya no estará en esta nueva entrega?

En la quinta temporada no regresará uno de los grandes personajes de la serie, Camile, que fue interpretado por Camile Razat. El personaje era la única amiga francesa de Emily Cooper, que tomó un rol más de enemiga y luego se vio relegado n los últimos episodios. “Después de un viaje increíble, he decidido terminar con mi papel en Emily in Paris. Su desarrollo ha llegado a un fin natural, aunque la puerta no se cierra definitivamente porque siempre será parte del universo de Emily”, explicó Razar en una publicación de Instagram el pasado abril.