Talamasca: La orden secreta cosechó en sólo dos semanas una calificación de 6,5 puntos sobre 10 en IMDB

Con su reciente arribo al catálogo de Netflix y de solamente seis capítulos, la serie Talamasca: La orden secreta no para de romperla en la plataforma on demand.

Es que su propuesta de misterio, que se expande en un tono de suspenso y sobrenatural, basada en las obras literarias de Anne Rice, cristaliza la conexión entre lo místico y lo científico a través de una sociedad secreta dedicada a desentrañar los misterios más oscuros del universo.

Talamasca: La orden secreta cosechó en sólo dos semanas una calificación de 6,5 puntos sobre 10 en IMDB, resaltando su posibilidad de transitar bajo un ritmo pausado los tres primeros episodios, combinando intriga de espías, terror sobrenatural y acción auténtica.

¿De qué se trata Talamasca: La orden secreta?

La trama de la serie se desarrolla en torno a la Orden Talamasca, una organización con siglos de historia especializada en estudiar lo paranormal, lo sobrenatural y lo inexplicable. Su misión será recolectar información sobre fenómenos misteriosos y criaturas extrañas, sin interferir directamente en los eventos.



A lo largo de seis episodios, sus miembros se enfrentarán a diversos desafíos mientras intentarán descifrar secretos olvidados, misterios que permanecieron en las sombras durante generaciones y entidades que parecen habitar más allá de la comprensión.

Cada personaje aporta una perspectiva única sobre la fe, la ciencia y lo desconocido. Esta estructura permite también explorar temas universales como el deseo de conocimiento, la lucha interna con el poder y la necesidad de proteger a la humanidad de fuerzas que no pueden ser controladas.

Basada en las obras literarias de Anne Rice, los fanáticos de la autora encontrarán referencias a figuras icónicas como Lestat y Armand, cuyas historias se cruzan con las investigaciones de la Orden.

Ficha técnica de Talamasca: La orden secreta