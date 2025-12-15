Un nuevo escándalo sacude a la provincia de Tucumán: el empresario, exsenador nacional y presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), José Fernando Carbonell, fue denunciado por la usurpación de nueve hectáreas de tierras en la localidad de Lules, que limita varios departamentos importantes como Tafí Viejo, Yerba Buena y Capital.

Según el informe del periodista Andrés Klipphan en Canal 26, la usurpación se habría producido durante el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, cuando Carbonell —que posee extensas propiedades agrícolas y una red de empresas vinculadas al cultivo y exportación de limones— tomó posesión de las tierras linderas a una de sus fincas productoras.

En el terreno usurpado, de acuerdo a la denuncia, se edificó un terraplén y se plantaron limones destinados para exportarlosUC a la Unión Europea (UE), también se habrían retirado las antiguas vías férreas que atravesaban el predio. Parte de los rieles retirados, según vecinos y fuentes del caso, estarían en poder de particulares vinculados al empresario de 75 años. La empresa afectada, Polo del NOA, presentó la denuncia formal y solicitó el pedido de desalojo en 2023 ante el Juzgado Civil y Comercial Común de Tucumán, XVI° nominación, a cargo del juez Daniel Lorenzo Iglesias.

Carbonell no es un actor menor en el entramado político y productivo de la provincia: además de su rol como presidente de Federcitrus (la principal entidad empresarial del sector cítrico en Argentina), fue senador nacional y candidato a vicegobernador por Tucumán durante los años 90 y comienzos de los 2000.

Denuncia contra Carbonell en Tucumán: qué investiga la Justicia

La investigación judicial busca determinar si existió una violación al derecho de propiedad y una ocupación ilegal del predio, así como las eventuales responsabilidades civiles y penales de Carbonell y de la empresa involucrada. En paralelo, el expediente analiza el estado del pedido de desalojo y la posible restitución de las tierras reclamadas por la firma denunciante.

La causa sigue en trámite y, de confirmarse la usurpación, promete derivaciones que excedan el plano judicial, con impacto político y empresarial para una de las figuras más influyentes del agro tucumano. Hasta el momento, no trascendieron declaraciones públicas de Carbonell ni de sus representantes sobre la denuncia o sobre las medidas judiciales en curso. Las autoridades del sector citrícola tampoco emitieron comunicados oficiales en torno al caso.