Calor, tormentas y alerta meteorológica: qué dice el pronóstico esta semana de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó las condiciones climáticas que presentará el territorio argentino durante la tercera semana de diciembre 2025.

Sin los efectos de la ola de calor, el lunes presentará una dualidad de estadio, según la región: en el Noroeste y Noreste las lluvias y tormentas coparán la jornada, mientras que en el centro y sur el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Ya para el martes 16, el sol empezará tenuemente a ganar espacio en Cuyo y Centro del país, en tanto que en Salta, Jujuy y Formosa, al igual que en el sur de la Patagonia, dominarán las precipitaciones aunque débiles.

"Durante el martes, se consolidará un escenario más estable con la instalación de altas presiones en gran parte del territorio nacional. El viento sur será protagonista, aportando una jornada agradable en el centro y norte del país, con temperaturas moderadas", sumó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejia en Meteored.

El miércoles, mitad de la semana, las buenas condiciones climáticas se consolidarán en las provincias del Centro norte de Argentina y Noroeste. En sentido opuesto, La Pampa y el Oeste bonaerense registrarán un sistema de tormentas.

Los últimos dos días hábiles repetirá escenario, aunque con un desplazamiento hacia Cuyo de las precipitaciones intensas y la conformación de nuevo frente frío que podría formarse en el norte de la Patagonia, avanzando hacia el norte durante el fin de semana y extendiendo el patrón de inestabilidad en el fin de semana previo a la Navidad, según completó Ramos Mejia.

Alerta naranja en Misiones este lunes 15 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la provincia de Misiones, vigente desde las 15:00 horas del 15 de diciembre de 2025 hasta las 02:59 del día siguiente. Se esperan tormentas de diversa intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuentes descargas eléctricas, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h.

Además, se prevé una abundante caída de agua en períodos cortos, con valores de precipitación acumulada estimados entre 30 y 70 mm, aunque en algunas zonas podrían superarse esos montos de manera puntual. Estas condiciones climáticas pueden complicar el normal desarrollo de las actividades diarias y representar riesgos para la seguridad de la población.

El pronóstico para la ciudad de Posadas indica que el 16 de diciembre por la mañana habrá lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 16°C y 22°C y una humedad relativa muy alta, cercana al 99%. A partir de la tarde, se espera que el cielo se despeje, con máximas que alcanzarán los 29°C.

Para los días posteriores, del 17 al 20 de diciembre, el clima se mantendrá mayormente despejado en la región, con temperaturas que variarán entre los 14°C y 36°C y niveles de humedad más bajos, lo que favorecerá jornadas más estables y agradables.