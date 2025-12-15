¿Por qué Argelia pide los puntos del partido contra Argentina en el Mundial 2026?

Argelia sueña con sumar los tres puntos en el escritorio

Tras conocerse la confección de los grupos del Mundial 2026, se desprendió un curioso pedido por parte de Argelia, en el que se puede apreciar que buscarán ganarle a la Selección Argentina por fuera del campo de juego. De hecho, se menciona que no podría llegar a disputarse el partido porque le piden a la FIFA que haga un intervención a partir de los problemas que la AFA está atravesando en el último tiempo.

Todos comenzó cuando los medios internacionales comenzaron a hacerse eco sobre las denuncias e investigaciones que involucrarían a la AFA con la financiera Sur Finanzas en un presunto lavado de dinero, que además incluyó allanamientos por parte de la Policía Federal Argentina en clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo y varias instituciones del Ascenso. Es por ello que se especula con la posible intervención del Estado en el organismo.

Desde África especulan con una eliminación del conjunto argentino

Una decisión que activará un protocolo de la FIFA, donde ninguna Federación que participe del Mundial puede estar bajo el control gubernamental de un país. Esto provocaría la inmediata expulsión de la Selección Argentina del Mundial y que Argelia, Austria y Jordania se queden con los puntos que se iban a poner en juego dentro del campo de juego. Sin embargo, se trata de una medida que está lejos de contemplarse y de la cual no existe ningún tipo de rumor.

”Argentina podría ser descalificada de la Copa del Mundo, lo que le permitiría a Argelia obtener directamente 3 puntos”, expresó el medio Algeria Actu Foot, sitio argelino de deportes. De hecho, el mismo portal sostiene que con los puntos obtenidos del partido suspendido contra el conjunto argentino y un empate les entregaría la chance de avanzar a los 16avos de final del certamen, además de soñar con una hipotética clasificación a los octavos de final.

El respaldo de la FIFA a Chiqui Tapia

En medio de las investigaciones y la guerra que la AFA sostienen contra el Gobierno, Gianni Infantino en su carácter de presidente de la FIFA escribió una carta en donde respalda de gran manera a Claudio Tapia. "Nos gustaría transmitirle nuestras felicitaciones y nuestros mejores deseos con motivo de su elección como miembro del Consejo de la FIFA, en el Congreso extraordinario de la CONMEBOL. Será un placer para la FIFA y la comunidad internacional seguir contando con su experiencia y compromiso", expresa el comunicado.

¿Argentina jugará partidos antes del Mundial?

Por otro lado, la agenda de partidos de la Selección Argentina es todo un misterio en la previa del Mundial. Hay que recordar que existe una ventana en marzo y que será la última. De momento, se rumorea una posible gira por África que contaría con un partido ante Senegal y un segundo adversario del cual poco se conoce. También existe la posibilidad de que el conjunto nacional vaya a Medio Oriente para disputar un duelo frente a Qatar.

Otra chance es que se de luz verde en la organización de la Finalissima frente a España, que está presionando de gran manera para que se haga en marzo y que se mantenga como sede Europa. Algo que va en contra de lo que se había acordado antes del duelo ante Italia. Esto es producto de que una edición iba a ser del otro lado del planeta mientras que la siguiente tendría que desarrollarse en suelo americano. De hecho, se había mencionado a Miami y Montevideo como posibles sedes para quedarse con el partido pero estarían totalmente descartadas.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en el Mundial 2026?