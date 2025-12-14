Marcelo Moretti convocó a una reunión de Comisión Directiva clave para San Lorenzo

Moretti reapareció con un llamado en San Lorenzo.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, convocó a una reunión de Comisión Directiva que puede llegar a ser fundamental para el futuro del club de Boedo. Luego de un 2025 en el que el equipo dirigido por Damián Ayude no fue campeón pero clasificó a la Copa Sudamericana 2026, ahora hay una infinidad de temas institucionales a solucionar, al margen del ámbito deportivo.

El cónclave está estipulado para el martes 16 de diciembre a las 11 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque el lugar específico no fue comunicado todavía. De hecho, lo confirmarán el lunes, recién 24 horas antes de la reunión, "a los fines de garantizar las medidas de seguridad". Incluso, les pidieron "a los solicitados, guardar expresa reserva del mismo".

Moretti fue intimidado por la Comisión Fiscalizadora y citado por la Justicia

Antes del llamado a la reunión de la Comisión Directiva de San Lorenzo, el mandamás de la entidad azulgrana fue intimado por parte de la Comisión Fiscalizadora y fue citado por la Justicia para declarar por haber incumplido con el plazo de 15 días para convocar al cónclave. Marcelo es investigado por presunta corrupción en la institución tras haber sido acusado de recibir coimas de 25.000 dólares para fichar a un juvenil por parte de la madre del joven futbolista.

El Presidente del "Cuervo" reapareció luego de que la Cámara Civil hiciera lugar a la medida cautelar que presentó y definiera que "la supuesta acefalía del club fue irregular". También resaltaron que el proceso "debía retrotraerse hasta que la CD se reúna nuevamente de manera legítima y conforme al Estatuto".

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires citó a Moretti.

En el mail aseguraron que se espera que, en el orden del día de la reunión del 16 de diciembre, se informe oficiamente la situación judicial de esa resolución de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Civil. En plena crisis y con riesgos reales de quiebra, también se discutirán posibles renuncias que acerquen al club nuevamente a la acefalía y también los distintos pedidos de licencia (del secretario y el tesorero). Actualmente, el "Ciclón" no tiene firmas para manejar el día a día.

Otro punto importante del cónclave será el análisis del pedido de quiebra al club iniciado por el fondo suizo AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF a raiz de una deuda por Adolfo Gaich. Se considerará el llamado a Asamblea para tratar la memoria y balance 2023 y 2024. Moretti apareció en escena por última vez durante esta misma semana en el predio de la AFA en Ezeiza, cuando se sortearon el Torneo Apertura y la Copa Argentina 2016.

El calendario de San Lorenzo en el Torneo Apertura 2026