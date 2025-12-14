El cabello es afectado por el sol en verano.

La exposición al sol tiene efectos directos sobre el cuero cabelludo y el cabello, ya que la luz solar puede resecar la piel, debilitar la fibra capilar y generar irritación. Cuando el cuero cabelludo se expone de manera prolongada sin protección, puede sufrir enrojecimiento, descamación e incluso quemaduras, afectando la salud de los folículos pilosos.

Esto puede provocar un cabello más frágil, opaco y propenso a la rotura, lo que muchas veces se confunde con una mayor caída del pelo. Si bien el sol no suele ser la causa directa de la caída capilar permanente, sí puede intensificarla cuando el cuero cabelludo está dañado o deshidratado.

El estrés térmico y la sequedad pueden alterar el ciclo natural del cabello, favoreciendo una caída temporal y debilitando el crecimiento. Además, la combinación de sol, cloro y sal marina potencia estos efectos, por lo que es importante prestar atención al cuidado capilar durante el verano para evitar daños acumulativos. Disfrutar del verano y del sol es posible si se adoptan hábitos saludables como usar sombreros o gorras, aplicar protectores solares capilares, hidratar el cabello con productos adecuados y evitar la exposición en horarios de mayor radiación.

Hábitos para proteger el pelo del sol

Usar sombreros o pañuelos: Cubrir el cabello cuando el sol está fuerte ayuda a protegerlo de la radiación directa y evita que se reseque o se queme.

Aplicar protectores capilares: Usar productos con filtro UV forma una barrera que reduce el daño solar, la decoloración y la sequedad del pelo.

Evitar el sol en horas pico: Reducir la exposición entre las 11 y las 16 disminuye el impacto del sol sobre el cuero cabelludo y la fibra capilar.

Caída del cabello.