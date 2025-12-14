Datos del INDEC: La Rioja lidera la educación pública con 96,9% y saca 30 puntos al promedio nacional

La Rioja se posiciona como la provincia con mayor presencia de estudiantes en instituciones públicas del país, con un 96,9% de alumnas y alumnos escolarizados en el sistema estatal, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2025.

A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes de hasta 18 años (nivel inicial, primario y secundario) que asisten a escuelas públicas es del 68,29%, lo que evidencia que La Rioja se ubica casi 30 puntos por encima del promedio del país en matrícula estatal.

Detrás de La Rioja se encuentran los aglomerados de Viedma (96,1%), Resistencia (94,1%), Río Gallegos (91,9%) y luego Formosa, con un 87,8% de estudiantes en escuelas públicas. En el otro extremo del gráfico aparecen CABA (44,1%), Mar del Plata (57,9%) y Posadas (61,5%), con los niveles más bajos de asistencia al sistema educativo estatal.

La provincia invierte en educación

El Gobierno de La Rioja decidió extender durante todo 2026 el Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE), un complemento salarial clave para el bolsillo docente que, según el Decreto 1556/24, estaba previsto que finalizara en diciembre de 2025. La medida mantiene vigente un beneficio creado para los ciclos 2024 y 2025 y reafirma la apuesta de la gestión de Ricardo Quintela por sostener la educación pública y el salario de quienes están frente al aula, en un contexto de recorte de fondos nacionales.

Fuentes del Ministerio de Educación confirmaron la continuidad del IPE al portal Riojavirtual y admitieron que los gremios docentes ya solicitaron una reunión urgente para discutir un aumento salarial lo antes posible. Las organizaciones sindicales también anticiparon que pedirán un bono de fin de año.

Desde la Casa de las Tejas, en tanto, indicaron que la prioridad del Gobierno será garantizar el pago de sueldos y aguinaldos a todos los trabajadores estatales, incluidos los docentes, y que recién después se evaluará la posibilidad del bono: por ahora no está confirmado, pero tampoco fue descartado.

El IPE Docentes La Rioja, o Incentivo Provincial para la Enseñanza, es un beneficio destinado a docentes que se desempeñan frente al aula. Originalmente, el monto era de $100.000 por cargo, no remunerativo ni bonificable, pero en febrero de 2025 se incrementó a $130.000 por cargo. Para acceder, los docentes deben cumplir requisitos como no superar dos inasistencias justificadas por mes y tener hasta dos cargos o la proporcionalidad de horas.

En paralelo a la política salarial docente, la Provincia también sostiene medidas para aliviar el bolsillo de las familias que envían a sus hijos a la escuela. La Rioja mantiene el boleto de colectivo más bajo del país y preserva el Boleto Estudiantil Provincial (BEP) para todos los niveles, pese a que desde la llegada de Javier Milei la Nación dejó de enviar subsidios al transporte.