Quién es Bruno Cabral, el delanero de River que la rompió en la Messi Cup

Una vez más las inferiores de River vuelven a dejar grandes jugadores o, en principio, grande proyecto de jugadores. En este caso, en la Messi Cup, se destacó Bruno Cabral, un delantero de 15 años que se convirtió en la gran figura y goleador del equipo en el torneo que se llevó adelante en Miami. En la final, ante el Atlético de Madrid, el delanero metió dos goles.

Si bien su nombre apareció en los medios este fin de semana, vale recordar que Bruno Cabral es tan solo un chico de 15 años al que le falta mucho por recorrer y que tiene varios etapas que desarrollar. Bruno Ezequiel Cabral Galeano nació el 16 de agosto de 2010 en Argentina. Desde muy joven mostró un talento natural para el fútbol, que lo llevó a jugar en varios clubes barriales como Los Leones de Lomas de Zamora, Fortín de Rivarola, Juncal FC y Parque Chas. Entre 2017 y 2022 formó parte de Camioneros y en 2023 dio un salto importante al sumarse a la Pre Novena de River, tras ser captado por Gustavo Petrochelli. Según contó, solo necesitó una semana de entrenamientos para ganarse un lugar en el club.

Su camino en las Inferiores fue imparable: en 2024 fue el máximo goleador de la Novena campeona con 26 goles y en 2025 repitió la hazaña en la Octava campeona, anotando 34 tantos, incluyendo un gol clave en el Superclásico ante Boca. De hecho, fue el futbolista con más goles en todas las categorías del fútbol argentino durante ese año, sumando un total de 48 goles en 36 partidos.

Además, Cabral también se destacó con la Selección Argentina Sub 15, donde marcó 10 goles en 5 partidos en la Liga Evolución de Conmebol. Su equipo terminó como subcampeón en Brasil, lo que potenció aún más su proyección internacional. En la Messi Cup, Bruno confirmó su gran momento con un triplete en la goleada 5-1 frente al Inter de Milán y acumula 7 goles en 5 partidos.

Ahora el delantero, según reveló el periodista cercano a representantes, Germán García Grova, el delantero es seguido por Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen y Sunderland.