Refuerzos de San Lorenzo y bajas: el mercado de pases del 2026

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo.

Para San Lorenzo la situación de cara al próximo mercado de pases no es para nada sencilla. El "Ciclón" atravesó este 2025 uno de los años más difíciles de su historia en el plano institucional. La licencia de Marcelo Moretti ante una acusación de recibir coimas y su regreso, dejando al club al borde de la acefalía por diferencia dentro de la dirigencia, fue lo que dominó la escena en el club.

Y en lo futbolístico, lo que logró en 2025 parece ser parecido a un milagro. Primero, fue semifinalista del Torneo Apertura, y luego logró la clasificación a la Copa Sudamericana tras un mercado de pases en mitad de año en el que no pudo traer a ningún futbolista, dado que no podía incorporar a nadie por sus millonarias inhibiciones. Y el panorama lejos está de mejorar hasta el momento de cara al verano.

¿San Lorenzo puede traer refuerzos en 2026?

El plano institucional condiciona mucho el margen de maniobra del entrenador Damián Ayude de poder pedir incorporaciones para el 2026. San Lorenzo acumula 14 inhibiciones y no podrá incorporar futbolistas hasta que las levante. A esto hay que sumarle que la dirigencia deberá corregir cuestiones que fueron centrales en el último semestre, como los atrasos en pagar salarios y premios.

Qué jugadores se pueden ir de San Lorenzo

Hay cuatro futbolistas cuyos contratos con la institución están próximos a llegar a su fin este próximo 31 de diciembre, dos de ellos con importancia en el año para la institución. El caso más resonante es el de Ezequiel Cerutti, que cumplió 203 partidos con la institución y fue titular durante todo el año, pero hay esperanzas de que renueve.

Ezequiel Cerutti, un jugador clave en San Lorenzo.

Por su parte, diferente es la situación de Andrés Vombergar, que pasó de ser uno de los goleador del Apertura bajo el mando de Russo a sumar escasos minutos con Ayude, que se decantó por Alexis Cuello como su centrodelantero. Podría emigrar a Brasil. Mientras que también los contratos de Nery Domínguez y Emanuel Cecchini finalizan a fin de año y tampoco se espera que sean renovados. Y en cuanto a posibles ventas, jugadores como Jhohan Romaña, Alexis Cuello y Facundo Altamirano aparecen como los que pueden partir, para que el "Cuervo" pueda hacer caja y comenzar a pagar algunas deudas.

Todas las inhibiciones de San Lorenzo