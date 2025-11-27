¿Hay chances de que Marco Verratti sea refuerzo de Boca?

El volante italiano se encuentra sumando minutos en Medio Oriente

El mercado de pases 2026 del fútbol argentino se encuentra algo lejos de tener protagonismo, pero pareciera que ya está la primera gran novela y que tiene promesa de un fichaje estelar. Uno que se robará las miradas de varios. Esto es producto de que desde Europa señalan que Boca Juniors estaría interesado en quedarse con la ficha de Marco Verratti para así armar un equipo calidad de cara a la temporada y así celebrar un regreso a lo grande en la Copa Libertadores.

De acuerdo con lo que señala el medio Corriere dello Sport, el "Xeneize" es que habría iniciado las gestiones para quedarse con el mediocampista italiano de 33 años para cuando el mercado de fichajes quede habilitado. Una noticia que no sorprende, debido a que se trata de un jugador que compartió equipo con Leandro Paredes y Ander Herrera. Sus excompañeros habrían sido motivo de experimentar una nueva liga alejada del fútbol europeo.

Verratti y Paredes fueron compañeros en el PSG

No obstante, los comentarios que nacen desde la Bombonera exponen que Boca no se encuentra para nada interesado en la contratación de Verratti para la próxima temporada. Además, se debe considerar que es un jugador que tiene contrato vigente con el Al-Duhail S. C. de Qatar, y que sacarlo no será para nada fácil debido al gran salario que percibe. Uno que es imposible de afrontar en el fútbol argentino como también en la región.

"¿Y quién sale?", expresó el periodista Marcos Bonocore señalando la pregunta que le devolvieron al preguntar sobre las chances de que este fichaje pueda llegar a materializarse en los próximos días. Una manera más que clara de afirmar desde el "Xeneize" que se trata de rumores y que de momento las intenciones de captar refuerzos pasan por otro lado. También es clave recordar que el equipo está en plena competencia y no es lo ideal hablar de incorporaciones en este punto de la temporada.

Esta información se vincula a una que se difundió hace semanas en la que se exponía que Boca estaba interesado en materializar los fichajes de Paulo Dybala como también el de Nahitan Nández. Este último en particular se encuentra alentado por un comentario que habría recibido de parte de Marcelo Bielsa de que salga del fútbol de Medio Oriente si quiere ganarse un lugar dentro de la nómina que entregará pensando en el Mundial.

Las posibles salidas de Boca en 2026

Por otro lado, se debe mencionar que ya comenzó a circular una lista de jugadores que si se van a marchar del plantel a pesar de que falta para que culmine la temporada. Esto es producto de que no se van a renovar los contratos de Frank Fabra y Cristian Lema que culminarán el próximo 31 de diciembre. Ambos fueron avisados de que deben buscarse un nuevo club para extender sus carreras. Mientras que Ignacio Miramón no será comprado porque el valor de su ficha no coincide con lo que mostró dentro del campo de juego. Además, saldrían Javier García, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson.