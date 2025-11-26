El primer astrólogo que pronosticó quién gana entre Boca y Argentinos Juniors: "A semis"

El primer astrólogo que pronosticó cómo terminará Boca vs. Argentinos Juniors.

Ya hay un astrólogo que pronosticó cómo terminará el partido entre Boca Juniors y Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. A pocos días del choque en La Bombonera entre los equipos de Claudio Úbeda y Nicolás Diez, desde la cuenta de X (ex Twitter) de Astrología Argumental fueron contundentes con relación al vencedor de esta serie, en el emblemático estadio Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo con el perfil de @AstroArgumental, Boca eliminará a Argentinos y avanzará a las semifinales del máximo torneo de la Primera División. Con un posteo breve pero firme, explicaron por qué los de La Ribera pasarán a la siguiente instancia de los playoffs, donde se medirán con el vencedor de Racing vs. Lanús o Tigre.

Boca eliminará a Argentinos Juniors en el Torneo Clausura 2025, según la astrología

Después de que la Liga Profesional de Fútbol comunicara oficialmente que el encuentro será el domingo 30 de noviembre a las 18.30 horas, desde Astrología Argumental publicaron en X que será un cotejo "con ascendencia en Tauro" y "su regente es Venus en grado 0 de Sagitario. Trígono Luna y PF natal de Boca". Además, detallaron que habrá "Luna en grado 11 de Aries, conjunto al Sol de Boca, y trígono a la Luna del ciclo Úbeda". "Mi pronóstico astrológico (no videncia): pasa Boca a semis", concluyeron en forma lapidaria.

El primer astrólogo que pronosticó que Boca derrotará a Argentinos Juniors.

Cuándo juegan Boca vs. Argentinos Juniors: día, hora, TV en vivo y streaming online

El partido será el domingo 30 de noviembre del 2025 desde las 18.30 horas en La Bombonera, con el árbitro aún a designar. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal ESPN Premium, en tanto que el streaming irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. Será un choque único y, de igualar, habrá una prórroga de 30 minutos. En el caso de persistir el empate, irán a la definición por penales para conocer al rival de Racing vs. Lanús o Tigre en las semifinales.

