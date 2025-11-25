Por quien debe hinchar River por Boca y Argentinos en el Clausura

El "Muñeco" seguirá en el cargo a pesar de los malos resultados obtenidos

La noche del lunes 24 de noviembre expuso que el ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River recibió un nuevo cachetazo que cuestiona su capacidad. Además, la victoria de Racing expone que se reducen cada vez más las chances para ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores. Al punto que debe hinchar por Argentinos Juniors y Boca para que se consagren campeones con un fin bastante noble y que impactará en el armado del calendario 2026.

Si se repasa la tabla anual correspondiente a la Liga Profesional, el "Millonario" se encuentra ubicado en zona de acceso a la Copa Sudamericana. Una competencia que está lejos de las aspiraciones del club y del propio "Muñeco" Gallardo. También se debe considerar que se armó un equipo, con un presupuesto que ronda en los 100 millones de dólares, y que quedó afuera de todas las competencias en las que participó.

El plantel nuevamente dejó pasar una chance para ingresar a la Libertadores

Es por ello que River necesita que Argentinos Juniors o Boca se consagren como campeones del Torneo Clausura, debido a que de esta manera podría quedarse con el cupo correspondiente de la tabla anual de la Copa Libertadores. Se tratará de un ingreso a medias, ya que lo hará por medio de la instancia de repechaje. Una clasificación que lo obliga a superar dos rivales antes de tener un lugar asegurado en la Fase de Grupos.

Lo particular es que los hinchas del "Millonario" deberán esperar por una vuelta olímpica del Xeneize con todo lo que implica, pero es el único camino que dispone además de una posible consagración del conjunto de La Paternal. El paso de las semanas terminará de ratificar cuál es el futuro internacional de un equipo que en los próximos días pasará por un gran examen en el que se determinarán qué jugadores pueden seguir o marcharse.

Una colección de fracasos: el 2025 de Marcelo Gallardo

Si se repasa el andar de River a lo largo de la temporada 2025, Marcelo Gallardo protagonizó una serie de resultados negativos que para cualquier otro entrenador hubiese marcado un claro fin de ciclo. El primer golpe fue la derrota ante Talleres en el marco de la Supercopa Internacional. Más adelantes se registraron las eliminaciones del Torneo Apertura contra Platense, salida del Mundial de Clubes en la Fase de Grupos y el fin de la participación en la Copa Libertadores con Palmeiras.

Luego, se sumó el tremendo cachetazo que Independiente Rivadavia le propinó en el marco de la Copa Argentina. El más reciente de todos los sucesos deportivos negativos es el que Racing protagonizó en la instancia de octavos de final del Torneo Clausura. A pesar de esta colección de fracasos, el "Muñeco" va a continuar en el cargo.

"Empezaré a laburar mañana para lo que viene. Cuando caes, te levantas y esa es mi mentalidad. Volveremos a reunirnos en dos días, comunicar las cosas que haya comunicar y empezar a trabajar cuando volvemos, seguro antes de las fiestas. Ahora tenemos que descomprimir", señaló Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.