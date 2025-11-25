Martín Liberman quedó en ridículo por su viejo tuit sobre Boca y River: "Dos modelos"

El tuit de Liberman a comienzos de año sobre Boca y River que ahora lo expone.

El jueves 2 de enero del 2025, Martín Liberman publicó un mensaje sobre Boca Juniors y River Plate que ahora lo deja en ridículo. El periodista deportivo de 51 años es uno de los máximos críticos de la gestión de Juan Román Riquelme como dirigente del "Xeneize", al mismo tiempo que suele elogiar exageradamente los manejos del "Millonario" en esta época moderna.

A comienzos de la vigente temporada, el ex Fox Sports lo hizo de nuevo: valoró en demasía lo de la institución de Núñez y lapidó a los de La Ribera. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, sucedió en el fútbol argentino que Boca termina mucho mejor que River el 2025. Mientras que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo fracasó en todas las competencias, al menos el de Claudio Úbeda clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual, le ganó el Superclásico en La Bombonera y ya se instaló en los cuartos de final del Torneo Clausura. Como era de esperarse, muchos hinchas de la institución "azul y oro" se mofaron del "Colo" y hasta lo trataron de "mufa".

El mensaje de Liberman a inicios del 2025 sobre Boca y River que lo expone: "¿En serio?"

El 2 de enero pasado, el periodista deportivo posteó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) que "hay dos modelos claros. El de River, que negocia con claridad y consigue pronto sus objetivos; y el de Boca, que embarra la cancha y dilata todo regateando dinero permanentemente". Y concluyó, con su soberbia habitual: "¿En serio hay duda de qué dirigencia es buena y cuál no? ¿A quién puede representarlo el modelo Boca?".

River, afuera de todo y por ahora en sin la Copa Libertadores 2026

Con la eliminación en todos los certámenes y apenas cuarto en la tabla anual por diferencia de gol, el cuadro de Gallardo necesita que salgan campeones del Clausura Boca, Argentinos Juniors o Lanús para que liberen un cupo y así ingresar al repechaje de la Libertadores. Por ahora, tiene asegurada la participación en la fase de grupos de la Sudamericana.

Boca recibe a Argentinos por los cuartos de final

El encuentro en La Bombonera todavía no tiene fecha, árbitro ni televisación designados oficialmente. Si empatan, habrá 30 minutos de prórroga y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales ante el elenco de Nicolás Diez. El que avance en esta serie se medirá en las semifinales con el vencedor de la llave entre Racing y Lanús o Tigre.