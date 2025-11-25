Racing le ganó 3 a 2 a River en la última y clasificó a cuartos de final del Torneo Clausura

Festeja Costas: Racing le ganó a River en la última y se metió en cuartos de final.

Racing venció de manera agónica a River Plate en el Cilindro de Avellaneda por 3 a 2 y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. La 'Academia' se impuso gracias a los goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta (en contra) y Gastón Martirena, quien decretó el resultado final en tiempo de descuento tras un grave error de Matías Galarza Fonda y una serie de rebotes dentro del área. Los tantos del 'Millonario, que logró estar en ventaja en el complemento, fueron obra de Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero.

Con este triunfo, los dirigidos por Gustavo Costas se metieron entre los mejores ocho equipos del certamen y mantienen intacta la esperanza de ganar el título y clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026. En la próxima instancia enfrentarán al ganador del cruce entre Lanús y Tigre, que se disputará el próximo miércoles 26 de noviembre. Por su parte, los de Núñez profundizaron su crisis futbolística y ahora dependen de resultados ajenos para meterse en la máxima competición continental.

El resumen del agónico triunfo de Racing ante River

Racing convirtió en su primera llegada de ataque, a los tres minutos, con un centro del lateral Gabriel Rojas que fue cabeceado al gol por el extremo Santiago Solari, con un frentazo a la carrera. River no llegó hasta los 25 minutos, con un remate lejano del delantero Sebastián Driussi y posterior disparo desde el costado izquierdo del área del volante Ignacio Fernández, que generó una doble atajada del arquero Facundo Cambeses.

A los 41 minutos, Gabriel Rojas remató un tiro libre a pocos metros del área buscando el ángulo izquierdo del guardameta Franco Armani, con un tiro que se fue cerca del travesaño. Dos minutos después, un centro bajo desde la derecha habilitó al delantero Tomás Conechny, que se desprendió por el primer palo pero erró el cabezazo. “La Academia” volvió a llegar con un tiro libre directo en el tercer minuto de descuento, con un disparo desde el costado izquierdo del volante Agustín Almendra que salió seco y fue despejado por Armani, cerca de su poste derecho.

El “Millonario” alcanzó la igualdad en su primera llegada del complemento, a los 17 minutos, con un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo que permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, quien puso el centro atrás para que el atacante Ian Subiabre convierta el empate. Un minuto después, el volante Juan Fernando Quintero controló un rechace defectuoso en el borde del área grande y remató de zurda, con un disparo que fue pegado al palo izquierdo de Cambeses y se convirtió en el 2-1.

Los ingresos de Subiabre y Quintero renovaron a River, que no logró sostener su ventaja y quedó eliminado.

El conjunto local volvió a igualar el resultado cuando iban 28 minutos del segundo tiempo mediante un disparo del extremo Adrián Fernández que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta e infló la red. Cuando iban tres minutos de descuento de la segunda mitad, y luego de una serie de rebotes y atajadas de Armani, el defensor Martirena pudo puntear una pelota sobre la línea para convertir el 3-2 final.

Las formaciones de Racing Club y River Plate

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño; Ignacio Fernández; Thiago Acosta; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Racing Club vs River Plate: Ficha técnica