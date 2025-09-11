"¡Basta, cansan!": Martín Liberman derrapó otra vez contra la Selección Argentina

Otra vez, Liberman arremetió contra los jugadores de la Selección Argentina.

Martín Liberman volvió a atacar a los jugadores de la Selección Argentina, como ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades en el pasado reciente. El periodista deportivo de 50 años, que fue una de las caras principales de la televisión nacional en los últimos tiempos, arremetió contra algunos referentes de la "Albiceleste" que ganó todo de la mano de Lionel Scaloni.

A través de su canal de YouTube, el "Colorado" opinó que los futbolistas ya "cansan" con su manera de proceder en la cancha, con relación a las cargadas y "ninguneos" a los rivales en pleno partido por haber sido campeones del mundo. Incluso, mencionó a Leandro Paredes y a Rodrigo De Paul entre ellos.

El nuevo ataque insólito de Liberman a la Selección Argentina: "Paren un poco"

El conductor de la TV se refirió a situaciones puntuales del partido en Ecuador por el cierre de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, cuando por ejemplo De Paul y Paredes "ningunearon" a los rivales preguntándoles quiénes eran, mirándoles el apellido en la camiseta y hasta señalándose el parche de campeones del mundo. De hecho, disparó que según se trata de "un proceder repetitivo, reiterativo, que ya cansa.. ¡Siempre lo mismo, basta!".

Al mismo tiempo, vociferó: "¡Revalidalo el año que viene, revalidalo! Dejá de... ´Eh, yo soy campeón del mundo, ¿vos quién sos? ¿Cómo es tu nombre, cómo es tu número, quién te conoce?´. ¡No, pará boludo!". Liberman también enfatizó en que "mirá que el que está enfrente tuyo gana tanta guita como vos eh, ya no te podés hacer el cancherito así. ¿Entendés?".

"Te cuento, Paredes, (Willian) Pacho gana diez veces más que vos. Te cuento, Paredes, (Moisés) Caicedo gana diez veces más que vos... Ya no podés cancherear como antes", arremetió Martín. El comunicador también apuntó contra De Paul cuando dijo que "Rodri, jugás en la MLS, bajen... ¡Bajen, paren un poco, muchachos! No podés ir a cancherear a uno que es campeón de Champions con el PSG, no podés cancherear a (Piero) Hincapié, 50 millones al Arsenal. Jugás en la MLS ahora, ¡paren, paren!".

Otra vez, Liberman arremetió contra los jugadores de la Selección Argentina.

A puro elogio con el cuadro de Sebastián Beccacece, Liberman manifestó que "es un buen equipo Ecuador, te encontró la forma, te logra maniatar siempre que te juega, te domina, no es casualidad...". El presentador sentenció que "te domina con y sin él eh, porque con el capitán (Lionel Messi) en los cuartos de final de la Copa América (2024), fue un baile de Ecuador en el segundo tiempo. Argentina zafó, fue a los penales y apareció Emiliano Martínez en toda su dimensión". "No me sorprende en absoluto que Ecuador le gane a Argentina, era previsibile porque Ecuador tiene los mejores jugadores del continente junto a Argentina, esta es mi visión", completó.