Sorpresa en San Lorenzo: la figura de ESPN que empieza a tomar fuerza en política

San Lorenzo atraviesa una situación preocupante a nivel político en el club por todo lo sucedido con Marcelo Moretti, razón por la que muchos hinchas reclaman su inmediata renuncia. Mientras tanto, una figura de ESPN comienza a sonar en las paredes del Nuevo Gasómetro para meterse de lleno en la política de la institución en un breve lapso. Si bien sólo es un rumor, la chance de que el integrante de la señal de Disney apunte al nivel dirigencial es una oportunidad latente.

Se trata de Damián Manusovich, quien forma parte del panel de F90 junto con Sebastián "Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri, entre otros. El exlateral del "Ciclón" se perfila para tener un cargo en el elenco de Boedo en un futuro no muy lejano y un periodista partidario dio algunos detalles al respecto. Hasta el momento, el "Ruso" no lo dijo públicamente, por lo que se espera la confirmación oficial del nuevo rumbo que afrontaría.

Manusovich podría llegar a la política de San Lorenzo

"Hubo una reunión la semana pasada en Puerto Madero donde estaban los hermanos Calabria y demás personas en la que hablaron sobre la famosa reestructuración de San Lorenzo. Se habló del nombre de Manusovich y deslizaron 'lo tenemos apalabrado y vería con buenos ojos integrar nuestra agrupación, pero viene con un sustento importante, un grupo empresario'. Hay gente a la que le gusta y gente que no ese término", esbozó Rodrigo Vizcarra en Pasión Azulgrana.

De esta manera, se estima que el actual panelista de ESPN F90 forme parte de un equipo de trabajo y traiga con él un grupo inversor para el club, lo cual puede traer aceptación o controversia por parte de los hinchas. Mientras tanto, el futuro de Moretti es una incógnita ya que todavía no hubo indicios de una renuncia más allá de las salidas de algunos integrantes de la Comisión Directiva.

Damián Manusovich empieza a sonar en la política de San Lorenzo

La renovada Comisión Directiva de San Lorenzo

En las últimas horas se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se presentaron a nuevos empleados del club en el Nuevo Gasómetro. José Brunengo -nuevo jefe de prensa- presentó a Ángel Bernuncio -director deportivo-, Walter Perazzo -director de Fútbol Juvenil- y Gabriel Martínez Poch -trabajaba junto a Rubén Darío Insúa y estará a cargo de la preparación física de todas las divisiones-. Mientras tanto, hubo algunas renuncias que dejaron al borde de la acefalía a la dirigencia que podría derivar en elecciones en un futuro no muy lejano.

A su vez, se supo que Hernán San Martín trabajará como subdirector del fútbol juvenil tras ser DT de la Séptima División; Mario Rizzi será el director de scouting profesional; Norberto Ortega Sánchez integrante de la secretaría del fútbol profesional y Darío Pacheco asumirá el cargo de supervisor de infraestructura de Ciudad Deportiva. Por otro lado, los hinchas esperan la salida de Moretti mientras la crisis institucional no cesa.