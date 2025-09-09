Adam Bareiro apuntó en San Lorenzo contra Moretti por su salida a River: "Pagar"

Adam Bareiro prendió el ventilador y reveló el motivo de su salida de San Lorenzo: los palos a la dirigencia de Marcelo Moretti.

En medio de la crisis institucional que atraviesa, en San Lorenzo de Almagro se abrió un foco de conflicto inesperado. Adam Bareiro, goleador deurante el ciclo Rubén Darío Insúa y con actualidad en Fortaleza de Brasil, rompió el silencio sobre su salida del club a River Plate y la relacionó al presidente Marcelo Moretti y su dirigencia, por la deuda salarial que tenían con él.

En diálogo con el medio partidario Pasión Azulgrana, el guaraní reveló uno de los tantos momentos que vivió en cuanto al sueldo en Boedo: "Estuve ocho meses sin cobrar un salario en San Lorenzo..." "Si era por la gente me quedaba toda la vida, pero tuve que recurrir a mis ahorros del 2022 para pagar muchas cosas. Desde adentro no te hacían sentir querido”, enfatizó.

Bareiro, que convirtió 40 goles en 120 encuentros con la camiseta del "Ciclón", agregó: “Soy un agradecido a San Lorenzo. Mi salida fue porque vino una oferta muy importante y le dejé al club una cifra importante para que se estabilice". Dicha cifra corresponde a los 2.5 millones de dólares que pagó River, a mediados del 2024, más un plus que se irá cobrando con el correr de los meses y que completará 4.5 millones por el 100% de su ficha.

Después de un breve paso por el fútbol de Qatar a préstamo y de no ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo, el atacante firmó en Fortaleza pero no se olvidó del DT con el que brilló en el fútbol argentino. "De las mejoras cosas que me pasó en San Lorenzo fue Insúa”, expresó el exjugador de Monterrey de México. Por último, quien será dirigido en el conjunto brasileño por Martín Palermo no aseguró que volverá al "Cuervo" pero tampoco lo descartó hacia el futuro para un tercer ciclo. "Hay que ver qué pasa, pero es un club al que quiero mucho”, comentó el centrodelantero de 29 años.

Los números de Bareiro en San Lorenzo

Partidos: 120.

Goles: 40.

Asistencias: 6.

Títulos: 0.

Los próximos partidos de San Lorenzo

Después del empate sin goles ante Huracán en el clásico que se desarrolló en el Nuevo Gasómetro, el equipo dirigido técnicamente por Damián Ayude no jugó el pasado fin de semana por la doble fecha FIFA, pero se prepara para lo que será el duelo ante Racing en el Cilindro del próximo viernes 12 de septiembre, desde las 19 horas por la octava fecha del Torneo Clausura. Actualmente, el "Ciclón" ocupa el cuarto lugar de la tabla en la Zona B con 12 unidades y está a tres del único líder, River.

Por otro lado, se confirmó que en la novena jornada se medirá ante Independiente en condición de visitante el domingo 21 del mencionado mes a partir de las 14.30 y que en la décima recibirá a Godoy Cruz el sábado 27 a las 16.45 en el Pedro Bidegain. Por supuesto, los de Boedo quieren romper con la racha sin títulos y clasificar a una copa internacional para el 2026, de lo que no están lejos ya que se mantienen sextos en la general y hoy entrarían a la Copa Sudamericana.