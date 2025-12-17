Baby Etchecopar contó la verdad sobre la candidatura de Dante Gebel en 2027.

En medio de sus habituales editoriales cargados de análisis sobre la coyuntura actual, el periodista Ángel "Baby" Etchecopar pateó el tablero en la pantalla de A24 y miró hacia el futuro. El conductor, que suele ser muy crítico con la clase política tradicional, lanzó un nombre inesperado para la carrera electoral de 2027: el del pastor y conductor Dante Gebel.

Lejos de la grieta habitual, Baby aseguró que se avecina una transformación profunda en la sociedad y pidió prestar atención a las nuevas figuras que emergen por fuera de la política partidaria. "Creo que viene un cambio en la Argentina muy grande y hay que fogonear a estos pibes, hay que fogonearlos", sostuvo el periodista, preparando el terreno para su "candidato".

Sin vueltas, Etchecopar bendijo al líder religioso radicado en Estados Unidos: "Yo creo que picó en punta, lejos, Dante Gebel. Cosa que a mí me encantaría porque lo conozco, porque es un tipo inteligente". De esta manera, instaló en la agenda mediática la posibilidad de que el conferencista desembarque en la política nacional.

Su opinión sobre Dante Gebel

Para justificar su postura, el conductor de Basta Baby destacó la masividad y el éxito que Gebel cosechó en las redes sociales y en sus presentaciones en vivo, desestimando las críticas que suelen recibir los outsiders. "Nadie llega a donde llegó él teniendo 20 millones de reproducciones por ser boludo", sentenció Baby con su estilo característico.

Además, aportó una anécdota personal para graficar el impacto que genera el pastor en el público, revelando una charla íntima con su esposa: "Mi mujer lo fue a ver y el otro día me decía: '¿Quién lo apoya a Dante Gebel?'". Con esta pregunta retórica, Etchecopar dejó flotando la idea de que el fenómeno Gebel ya camina solo y podría ser la próxima gran sorpresa en las urnas.