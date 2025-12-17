Baby Etchecopar se pudrió y contó todo sobre los militantes libertarios: "Como el cornudo"

Ángel "Baby" Etchecopar sorprendió en su programa de A24 con un editorial lapidario contra la gestión de Javier Milei. Lejos de la defensa acérrima que suelen mostrar otros comunicadores del canal, el conductor cuestionó severamente los recortes presupuestarios en áreas sensibles y calificó las medidas como un "capricho" que golpea a los sectores más vulnerables. Además, lanzó una dura crítica contra los militantes libertarios.

El periodista interpeló directamente al Presidente por la situación salarial de los médicos, poniendo en la balanza el valor de la vida frente al ajuste fiscal. "Pregunto, Milei, si vos te estás por morir, ¿cuánto vale el médico que te salva? ¿800 lucas por mes? ¿Cuánto vale tu vida?", cuestionó Etchecopar, indignado ante un escenario nacional donde "de golpe no hay presupuesto para nada".

Además, Baby desestimó la "guerra" del Gobierno contra la AFA, calificándola como una maniobra de distracción ante la crisis económica real. "Nos siguen boludeando con el Chiqui Tapia, cosa que me chupa un huevo. Lo del Chiqui Tapia es un problema de la AFA, lo nuestro es un problema nacional", sentenció, advirtiendo que "nos distraen" mientras el país está "muy mal parado".

Etchecopar reconoció que su postura crítica le cuesta audiencia dentro del núcleo duro libertario, admitiendo que en ese momento "se empiezan a apagar los puntos de rating". Fue allí donde lanzó un dardo directo contra su colega de señal: "Los que quieren a Javier no quieren que yo hable así, quieren que venga acá y haga como mi compañero Majul".

La dura analogía de Baby Etchecopar sobre Milei

Sobre el final del monólogo, el conductor se mostró visiblemente agotado y frustrado por la negación de gran parte de la sociedad ante el deterioro de la calidad de vida. "Ya me pudrió todo, viene fin de año, estoy asqueado de laburar todo el año queriendo explicarle a usted cómo nos cagan, y usted no lo quiere entender", confesó. Para graficar la situación de sus televidentes que siguen apoyando el ajuste a pesar de las evidencias, Etchecopar cerró con una brutal analogía: "Es como el cornudo".