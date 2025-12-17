Conmoción en la televisión: una figura de Telefe fue hospitalizada.

El mundo del espectáculo y los pasillos de Telefe vivieron horas de preocupación por una figura del canal que debió ser hospitalizada.

Apenas aterrizada de su viaje por Europa, la modelo y conductora Zaira Nara fue internada de urgencia en un sanatorio porteño. La hermana de Wanda, que venía de unos días de descanso en el viejo continente, sorprendió a todos al mostrarse desde una cama de hospital, conectada a un suero y bajo observación médica.

El cuadro que afectó a la figura del canal de las pelotas fue una gastroenteritis aguda que la tuvo a maltraer durante gran parte de su travesía y que detonó al llegar a la Argentina. A través de sus historias de Instagram, Zaira relató el calvario que vivió: "No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal", confesó sobre los fuertes dolores abdominales que la obligaron a buscar asistencia profesional inmediata.

Zaira Nara compartió imágenes de su internación.

Qué dijo Zaira Nara sobre su internación

A pesar del mal momento, la modelo mantuvo el humor y la ironía. Desde la habitación de la clínica, subió un video viendo su propia participación en MasterChef Celebrity, el reality culinario de Telefe, con la frase "La vida misma".

"Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito", reflexionó la conductora. Finalmente, tras el susto y la conmoción inicial, confirmó que ya recibió el alta y se encuentra descansando en su casa, rodeada de su familia, para cerrar un diciembre que se complicó inesperadamente.