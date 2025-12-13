Ganó un auto en La Voz, lo vendió para poder operarse y contó su dramática situación: "No puedo respirar"

Tuvo que vender el premio de La Voz para operarse.

La historia de Nicolás Behringer, reciente campeón de La Voz Argentina, tomó un giro inesperado y profundamente humano. A pocos días de haber ganado el reality musical y recibir como premio un automóvil, el joven cantante anunció que decidió vender el vehículo para afrontar un delicado problema de salud que arrastra desde hace tiempo.

La noticia la dio el propio cantante a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde explicó con total honestidad las tres razones que lo llevaron a tomar esta decisión. “Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales, y estoy seguro de que la tercera los va a sorprender y les va a servir también”, comenzó diciendo.

¿Por qué Nicolás Behringer venderá el auto que ganó en La Voz?

En primer lugar, el músico habló desde una mirada económica y financiera. “Un auto es un pasivo. ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita”, explicó, remarcando que el vehículo no le genera ingresos y sí una serie de gastos constantes que hoy no puede sostener.

La segunda razón tiene que ver con su estilo de vida. Según contó, no necesita un automóvil para su rutina diaria y considera innecesario afrontar impuestos y costos de mantenimiento. “Todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado. No lo uso para generar ingresos y no lo necesito”, expresó.

Sin embargo, el motivo más fuerte y determinante es su estado de salud. Behringer reveló que debe someterse a dos intervenciones quirúrgicas urgentes: una septoplastia y una amigdalectomía. “Me hice los estudios para ver cómo podía hacer… básicamente me tengo que hacer una septoplastia y una amigdalectomía”, explicó, y detalló que el desvío del tabique nasal le impide respirar correctamente.

La dramática situación que vive Nicolás Behringer

“No puedo respirar de este lado, y cada vez que me resfrío toda la mucosa se me va al oído, entonces me agarra otitis de manera crónica”, relató. Además, confesó que vive con síntomas constantes que afectan su calidad de vida: “Vivo con sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo mareos, vértigo y tinnitus de manera crónica”.

Nicolas Behringer tuvo que vender su auto.

El cantante también recordó las dificultades que atravesó desde sus inicios y cómo, a pesar de los obstáculos físicos, nunca abandonó su vocación. “Cuando quise dedicarme a estudiar canto me dijeron que era como si alguien con medio cuerpo paralizado quisiera correr carreras. No me detuve y fui igual”, contó.

Para cerrar, Behringer dejó un mensaje de enorme fortaleza y esperanza para sus seguidores. “Había canciones que con solo intentarlas una vez me dejaban afónico. Y con este malestar crónico no vivo de mal humor, no trato mal a la gente como excusa. Siempre pongo lo mejor de mí. Si yo puedo, ¿por qué vos no?”, reflexionó.