Este viernes, mediante un comunicado en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó la prohibición de una serie de productos para el cabello, por considerarlos nocivos para la salud. En la misma publicación, también se prohíbe la venta de una serie de aparatos utilizados en spas. Estas disposiciones se dan en el contexto de dos marcas las cuales no poseían las habilitaciones sanitarias correspondientes, poniendo en riesgo el bienestar de los usuarios. De esta manera, hasta que regularicen su situación, las marcas "LAZIOS PROFESSIONAL" y "ION DETOX" tendrán prohibida la venta de algunos de sus productos.

Existen dos disposiciones que tratan la situación particular de cada marca por separado. Por un lado, la Disposición 9042/2025 establece la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de algunos productos de la marca "LAZIOS PROFESSIONAL". Entre los productos mencionados, se encuentran: Laminado cauterizador, Bótox capilar, Keratina, Alisado definitivo, Alisado Gold efecto espejo, Alisado 3D efecto espejo 3 en 1, Alisado 4D efecto espejo 4 en 1 y Nanoplastía alisado capilar.

En esta disposición, se señala que gracias al control realizado por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), se detectó la comercialización de productos para el pelo de la marca "LAZIOS PROFESSIONAL", la cual no poseía datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

De esta manera, el organismo informó que: "No se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los cosméticos en cuestión". Debido a esto, se remarcó que los alisadores para el cabello que no posean la debida inscripción representan un riesgo para la salud de la población, debido a la posibilidad de que contengan formol, el cual es un activo alisante que puede generar efectos nocivos en el cuerpo. Por lo que se procedió a la suspensión de su venta y distribución en todo el territorio nacional.

Por su parte, la Disposición 9043/2025 establece la misma normativa sobre los productos: "ION - BIO ZAPPER”, “ION ELECTRÓN - Ion Detox Spa” y “ION DETOX - PEDILUVIO IONICO", hasta que cuenten con los registros y habilitaciones sanitarias correspondientes.

En una situación similar a la anterior, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) informó que de la página oficial de la marca "ION DETOX" no surgen datos fundamentales para la comercialización de este tipo de productos, como lo son las habilitaciones sanitarias de la firma, el domicilio de fabricación de los productos o los datos del responsable técnico. A su vez, la Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos (DERPM), explicó que no existen datos de registro ante el Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM), ni tampoco información sobre alguna habilitación de la firma "ION DETOX". Motivo por el que se decidió proceder a la prohibición de los productos y a la suspensión de sus publicaciones en cualquier medio.

El peligro del formol en los productos para el cabello

El formol es un ingrediente que no se encuentra autorizado para utilizarse como activo alisante. Esto se debe a que el mismo puede derivar en la exposición a vapores tóxicos, generando efectos nocivos tanto para la salud del usuario como del aplicador.

Los alisadores a base de formol pueden provocar efectos perjudiciales tales como: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio.

Por su parte, frente a una exposición crónica, pueden generar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un aumento en la probabilidad de aparición de carcinomas.