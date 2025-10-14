Quién es Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025: la historia del participante

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025.

Nicolás Behringer marcó a fuego su nombre en la historia del reality La Voz Argentina, que en su edición 2025 lo consagró como el nuevo ganador. El participante, que estuvo tutelado por el cantante Luck Ra en su estadía, se hizo acreedor de una suma de 70 millones de pesos, un auto 0 KM Volkswagen Tera y la posibilidad de firmar un contrato con la discográfica Universal para continuar con su carrera musical.

A lo largo de la competencia, impresionó de comienzo a fin con su voz, su presencia y su carisma. El artista en febrero había pasado el proceso de selección interpretando Put Your Head on My Shoulder (Paul Anka) y Pasional (Osvaldo Pugliese), demostrando una versatilidad única entre el pop internacional y el tango argentino. Y se presentó en el programa con una poderosa versión de Prófugos de Soda Stereo.

Cuál es la historia de Nicolás Behringer, el ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer y una dura historia.

El cantante ganador del reality emocionó a los jurados y al público con su historia de vida, al contar que su papá murió en 2020 y, desde ese momento, asumió la responsabilidad de criar a su hermana. “Hace unos cuantos años que estamos solos, vivimos por nuestra cuenta, somos ella y yo nomás. Somos el círculo completo, es un dúo familiar”, expresó el artista en su presentación en julio.

Luck Ra junto a Nicolás Behringer.

Hoy artista callejero, Behringer se aferró a la música para encaminar su vida y encontró en el programa La Voz Argentina una oportunidad para darse a conocer y cumplir sus sueños a través de la esta profesión. "Hubo muchas veces que no teníamos nada, pero las canciones siempre sonaban y hacían que la vida fuera más linda”, destacó. Entre sus influencias mencionó a Cerati, Cordera, Freddie Mercury y Corey Taylor, nombres que moldearon su identidad artística y lo impulsaron a salir a cantar en la calle tras perder su trabajo en un comercio.

"Empecé a cantar todos los días y descubrí que la gente estaba dispuesta a escuchar y valorar eso", contó sobre sus orígenes. Esa experiencia no solo fortaleció su voz, sino también su conexión con el público, al convertir las veredas, los trenes y los subtes en su escenario diario. "Quiero que tengan presente que lo que más quiero que se lleven de esto es el reflejo de lo que ustedes, como seres humanos, hicieron por mí sin conocerme. Gracias infinitas por sus votos, son lo más hermoso que hay", agradeció Nicolás tras quedarse con el certamen.

Así quedó el podio de La Voz Argentina 2025