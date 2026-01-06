Otro ataque en patota: mataron a golpes a un joven de 29 años en Merlo

Se registró otro ataque en patota, en esta ocasión, ocurrió en el municipio bonaerense de Merlo. Maximiliano Nicolás Balbuena (29) fue asesinado no solo por los golpes, además, recibió un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral prácticamente en el acto.

El hecho sucedió en horas de la mañana del día miércoles 31 de diciembre en el cruce de las calles Ramón Freyre y Gregorio Matorras, ubicado en el barrio Matera.

Vecinos que fueron testigos de la salvaje golpiza llamaron a emergencias y rápidamente el joven fue trasladado al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció cuatro días en estado crítico. El domingo por la madrugada falleció.

La causa por el asesinato de Maximiliano Balbuena está a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal (UFI) N°1 de Morón. El caso está caratulado como "homicidio", pero los investigadores se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia para tener más detalles de cómo fue el brutal ataque.

Gracias a las cámaras de seguridad de la zona y las declaraciones que la fiscalía tomó de diferentes testigos, efectivos policiales lograron detener a uno de los asesinos. Se trata de Fabián Eduardo Ahumada Romero, un hombre de 56 años con ciudadanía chilena. En tanto, las autoridades van detrás de los pasos del resto de los atacantes que, por el momento, continúan prófugos.

Quién era Maximiliano Nicolás Balbuena, el joven de 29 años brutalmente asesinado a golpes en Merlo

Maximiliano tenía un hijo de cinco años y estaba en pareja con una mujer llamada Micaela Torales. Según relataron algunos de sus familiares a medios locales, el joven era aficionado al turismo carretera y solía acudir a ver carreras en el autódromo.

Desde el domingo 4 de enero, familiares y amigos realizan distintas marchas y convocatorias para pedir justicia por Maximiliano.