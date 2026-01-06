Qhapaq Ñan: el camino milenario que cruza la Argentina por encima de las nubes, ideal para conocer en una escapada.

Existe un camino milenario llamado Qhapaq Ñan, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que cruza siete provincias y se encuentra a 6 mil metros de altura, atravesando incluso la Cordillera de los Andes. Esta joya arquitectónica que pocos conocen es ideal para conocer durante una escapada.

Argentina está llena de rincones históricos y este es uno de ellos. El Qhapaq Ñan, que significa “camino principal” en lengua quechua, es una red de caminos prehispánicos que atraviesan la Cordillera de los Andes desde el sur de Colombia hasta Argentina.

Esta obra arquitectónica se gestó a lo largo de varios siglos y llegó a tener una extensión total de alrededor de 30.000 kilómetros, conectando centros de producción, administrativos y ceremoniales del antiguo Imperio Inca. Incluso fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2014.

El Qhapac Ñan se extiende desde el sur de Colombia, atravesando Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, hasta llegar al territorio argentino. Esta red de caminos fue pensada para integrar todo el mundo andino, conectando regiones, pueblos y paisajes a lo largo de miles de kilómetros, desde selvas y valles hasta las cumbres de la Cordillera.

En nuestro país, atraviesa Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. En esta zona, los incas construyeron entre 2.500 y 3.000 kilómetros de corredores que cruzan altiplanos, valles y desiertos, conectando territorios que hoy son patrimonio cultural.

Qhapac Ñan: así es el camino histórico que cruza siete provincias

"Algunas partes de la ruta están a más de 6 mil metros sobre el nivel del mar. Fue la columna vertebral del poder político y económico del Estado Inca y atraviesa bastantes sitios arqueológicos", relató la influencer Catu te cuenta en su perfil de Instagram.

"Entre ellos, el Potrero de Payogasta en Salta, un sitio político administrativo para el control del ingreso al Valle, y la Ciudad Sagrada de Quilmes (una de las ciudades prehispánicas más extensas de la Argentina y que tiene una historia increíble, ubicada en Tucumán)", relata.

Qhapac Ñan, el camino milenario inca.

Otro punto histórico es "El Shinkal en Catamarca, que es una ciudad también prehispánica que fue primero de los indígenas que habitaron primero esas zonas y después llegaron los Incas".

"Yo estuve y la verdad que fue una experiencia increíble, si tienen la posibilidad de ir. Está ubicada en medio de un valle que es impresionante. Todo es realmente muy imponente", asegura la creadora del video.

Por qué es un "patrimonio vivo"

En este sentido, remarcó que "el comité del patrimonio mundial reconoció al Qhapac Ñan como patrimonio vivo, porque parte de las tradiciones que estaban vigentes entre los pueblos andinos al momnto de la expansión incaica hoy en día se siguen transmitiendo de generación en generación y reflejan lo que denominamos como cosmovición andina".

Cómo recorrer el Qhapaq Ñan

El trayecto del Qhapaq Ñan ofrece diferentes recorridos de trekking y travesías guiadas en tramos específicos:

En Jujuy , el trayecto histórico permite unir la Quebrada de Humahuaca con la selva de las Yungas, cruzando lugares emblemáticos como la Serranía del Hornocal y el Abra de Zenta. Esta travesía tiene 237 kilómetros por caminos de ripio y es ideal para recorrer acompañados por guías profesionales.

En La Rioja, parte de los caminos incaicos atraviesa las sierras de Famatina. Este subtramo está señalizado y puede recorrerse en vehículos 4×4 con un guía, lo que facilita la visita si no estás en modalidad de trekking de montaña extremo.

Recorrer el Qhapac Ñan haciendo trekking.

En Salta , el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) tiene salas dedicadas al Qhapaq Ñan y a la cultura incaica, ideales como complemento al recorrido arqueológico.

En Catamarca, el conjunto arqueológico El Shincal de Quimivil (el sitio incaico más austral del imperio) está equipado con centro de interpretación y senderos que permiten conocer la historia del lugar y sus conexiones con el camino.

Dónde comenzar el recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires

Si partís de la Ciudad de Buenos Aires, se aconseja viajar en avión hasta Salta, Jujuy, Tucumán o Catamarca y desde ahí acceder a los diferentes tramos históricos.