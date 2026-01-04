Tiene paisajes increíbles y se pueden ver delfines durante el verano: el lugar ideal para ir de vacaciones

Argentina tiene muchísimos destinos con paisajes increíbles para disfrutar las vacaciones de verano. Sin embargo, un lugar se vuelve clave en esta época: Puerto Madryn. Se trata de una de las opciones más atractivas porque, además de disfrutar de lagos con aguas turquesa, se pueden avistar delfines.

Puerto Madryn: el destino de la Patagonia para avistar delfines en verano

Ubicada en la provincia de Chubut, la ciudad de Puerto Madryn no solo ofrece la posibilidad de ver ballenas y pingüinos, sino que también se vuelve una joya turística por la posibilidad de avistar delfines durante el verano. Desde diciembre y hasta abril, cuando hay días soleados, temperaturas agradables y el mar está calmo, estos mamíferos marinos se acercan a la costa a buscar alimentos y regalan la oportunidad de verlos de cerca.

En Puerto Madryn se pueden avistar delfines entre diciembre y abril

Los turistas pueden realizar paseos embarcados desde el muelle Luis Piedra Buena, sin necesidad de trasladarse hasta Península Valdés, por lo que es una experiencia más accesible.

En concreto, se puede ver el delfín oscuro una especie de un tamaño más pequeño que el delfín gris, pero que suele tener un comportamiento más activo, amistoso y acrobático. Suelen nadar al costado de las embarcaciones y saltar volviendo la experiencia única.

Qué otras cosas se pueden hacer en Puerto Madryn durante el verano

Además de ofrecer la posibilidad de avistar delfines, Puerto Madryn es una gran opción para irse de vacaciones de verano porque cuenta con playa y múltiples actividades para hacer. Algunas de ellas son: