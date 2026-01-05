La llaman la estación de tren más linda del mundo, es Patrimonio de la Humanidad y parece un palacio: existe desde 1888

Mumbai es una gran ciudad ubicada en la India, reconocida por ser un gran centro financiero, cultural y de entretenimiento con una rica historia. Sin embargo, esta localidad, anteriormente conocida como Bombay, sorprende con una cualidad inesperada: cuenta con una estación de tren que luce como el palacio de un emperador, existe desde 1888 y es considerada la más linda del mundo.

La Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus es una de las estaciones de tren más impactantes del mundo. Esta terminal de tren fue declarada Patrimonio de la Humanidad y, habitualmente, es confundida con un museo o con un palacio histórico.

La estación cuenta con bellas cúpulas, grandes torres majestuosas, vidrieras y una fachada monumental que demuestra el poderío que Bombay supo tener. Más allá de su increíble belleza, esta estación es completamente funcional y no está pensada como un museo o un palacio el cual pueda ser contemplado.

Por la estación Chhatrapati Shivaji pasan millones de personas por día, principalmente en los trenes de cercanías a Mumbai, convirtiéndolo en uno de los sistemas ferroviarios más activos del planeta.

La historia de la Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus de Mumbai

Esta estación de tren fue inaugurada en 1888, cuando la ciudad todavía se llamaba Bombay y formaba parte del Imperio británico. Su arquitecto fue Frederick William Stevens, quien diseñó un edificio que mezcla tendencias del gótico victoriano con influencias de la arquitectura india y detalles de la tradición islámica.

Gracias a su cúpula central, sus torres laterales y sus arcos apuntados, la fachada de este sitio se ha convertido en un espacio icónico de Mumbai. Es por esta cualidad que en el año 2004 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, un reconocimiento que no solo resalta su belleza, sino también su atributo como uno de los mejores ejemplos de arquitectura ferroviaria del mundo.

Esta increíble pieza representa mucho más que una bella estación de tren. La misma tiene un valor histórico importante, habiéndose llamado en un principio "Victoria Terminus", en honor a la reina británica. Posteriormente, su nombre cambió a Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, en referencia al líder Shivaji, símbolo de resistencia y orgullo regional durante el siglo XVII.

La estación de Mumbai aparece en películas, reportajes y fotografías que intentan captar el pulso de la ciudad, y es considerada la estación de tren más linda del mundo, no sólo por su diseño, sino también por lo que representa, siendo un edificio espectacular e imponente que está completamente integrado en la rutina diaria de las personas que viven y transitan en la ciudad.