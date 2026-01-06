El aeropuerto Ramón Trejo Noel de la ciudad de Río Grande suspende operaciones por más de dos meses y deriva sus vuelos a Ushuaia.

El aeropuerto Ramón Trejo Noel, ubicado en Río Grande, permanecerá cerrado hasta el próximo 15 de abril debido a una obra integral que busca modernizar y reacondicionar su infraestructura. Esta medida implica la suspensión total de las operaciones comerciales aéreas durante más de dos meses.

La inversión para esta renovación alcanza los 37 millones de dólares, ejecutados por Aeropuertos Argentina, con el objetivo de elevar la seguridad operacional y actualizar los estándares técnicos de la terminal fueguina. Durante el tiempo que dure la obra, todos los vuelos que normalmente parten y arriban a Río Grande serán derivados a Ushuaia. Esto generará un movimiento extra de pasajeros en esa ciudad y obligará a una reorganización del esquema aéreo provincial.

Se estima que se incrementará el transporte terrestre entre las ciudades de Ushuaia y Río Grande. Las proyecciones indican que entre 250 y 300 pasajeros por día deberán trasladarse por vía terrestre, lo que podría generar demoras, falta de disponibilidad de vehículos y complicaciones logísticas tanto para residentes como para turistas.

Desde los organismos involucrados señalaron que será necesario tomar precauciones adicionales ante el aumento de la demanda de traslados. No obstante, hasta el momento no está definido quién asumirá los costos del transporte alternativo ni cómo se organizará el operativo para cubrir el movimiento de pasajeros durante el período de cierre.

Detalles de las obras en el aeropuerto de Río Grande

Entre las mejoras previstas, se destaca la rehabilitación completa de la pista 08-26, que recibirá un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros. Además, se harán adecuaciones en las cabeceras y calles de rodaje para cumplir con las normativas vigentes. También se modernizará el sistema de balizamiento, reemplazando unas 250 luminarias halógenas por tecnología LED, lo que mejorará la visibilidad y eficiencia energética.

Se incorporará un sistema de energía ininterrumpida (UPS) para asegurar el funcionamiento constante de las ayudas visuales, y un sistema de detección de hielo que proporcionará información en tiempo real sobre el estado de la pista ante condiciones de escarcha, nieve o hielo.

La obra contempla además la demolición de la plataforma comercial actual y la construcción de una nueva superficie de hormigón. Esto permitirá ampliar el área operativa y optimizar la circulación de aeronaves, mejorando la logística aeroportuaria. En términos laborales, la construcción generó la incorporación de entre 70 y 80 trabajadores, lo que representa un aporte significativo al empleo local en un contexto complicado para el sector.

Desde el sector aeronáutico resaltaron que esta intervención fue planificada con anticipación y que permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad y operatividad del aeropuerto. Si se cumplen los plazos, el Ramón Trejo Noel volverá a operar a mediados de abril con infraestructura renovada y acorde a las exigencias actuales de la aviación comercial.