El Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires inauguró la nueva plataforma norte.

El Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires comenzó a operar con su renovada Plataforma Norte, que sumó 17.000 m2 para alcanzar un total de 66.000 m2 y optimizar la conectividad tanto nacional como internacional. Esta ampliación implicó una inversión total de 27 millones de dólares, destinada a mejorar la flexibilidad operativa y la experiencia de los pasajeros.

La obra permitió incorporar seis posiciones para aviones: cuatro nuevas para operación tipo C, que incluyen modelos como el Boeing 737-800 y Airbus 321, y dos adicionales para aeronaves clase E, como el Airbus A330, en configuración mixta. Además, se instaló un sistema de iluminación de eje de rodaje con torres LED que mejoran la visibilidad y seguridad en las maniobras.

Este avance forma parte de las remodelaciones iniciadas en 2023 y responde a una demanda creciente en el Aeroparque, que ya superó los 16,3 millones de pasajeros hasta noviembre de 2025, cifra que representa un aumento superior al 20,9% respecto al mismo período del año anterior. Frente a este crecimiento, Aeropuertos Argentina lanzó un plan integral de infraestructura y tecnología para elevar la calidad del servicio y potenciar el turismo y la economía local.

Entre las obras en marcha, se destaca el cierre del pasillo público del primer piso, que es parte de la ampliación del área de chequeo de seguridad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el acceso al preembarque doméstico. Esta readecuación permitirá reubicar los equipos de seguridad y ampliar los espacios destinados a servicios para pasajeros. Durante las obras, se implementó nueva señalización y personal de asistencia para facilitar la circulación y garantizar el normal desarrollo de las operaciones.

Otras mejoras en el Aeroparque Jorge Newbery

Además, se proyectan ampliaciones en los preembarques doméstico e internacional. El sector doméstico sumará 1.400 m² a los actuales 2.800 m², incorporando nuevas opciones comerciales, gastronómicas y una Sala VIP. Por su parte, el preembarque internacional se refuncionalizará para aumentar en un 30% la capacidad de procesamiento de pasajeros por hora, con nuevos núcleos sanitarios, espacios de descanso y una puerta Flex adaptable a vuelos nacionales e internacionales.

También está previsto ampliar el hall de check-in con 160 m² adicionales y un nuevo núcleo sanitario para mayor comodidad. Aeroparque es la terminal argentina con mayor flujo de pasajeros y conecta Buenos Aires con destinos nacionales y regionales a través de aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, Jetsmart, Flybondi, Gol, Latam, Sky, Avianca y Paranair.

En 2025, el Aeroparque fue reconocido como el mejor aeropuerto de América en su categoría durante los premios Routes Americas Awards. Las obras de modernización que lleva adelante Aeropuertos Argentina buscan no solo optimizar la experiencia de viaje, sino también brindar a los porteños y argentinos una puerta al mundo que impulse un futuro más próspero.