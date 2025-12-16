Pasó en Aeroparque: detuvieron a tres pasajeros por subir borrachos al avión

Tres personas en estado de ebriedad fueron obligadas a descender de un avión con destino a la ciudad de Florianapolis, en Brasil. El hecho ocurrió en el Aeropuerto Jorge Newberry y generó el malestar de los demás pasajeros.

Toda la situación tuvo lugar en la puerta de embarque número 16 ya dentro de un avión de la aerolínea Jet Smart, a pocos minutos de que el vuelo emprediera viaje.

Dado el disturbio que empezaron a hacer los individuos (dos mujeres y un hombre) ni bien subieron al vehículo, el personal de la aerolínea intentó intervenir para que se calmaran.

Los turistas hicieron caso omiso, mientras que otros pasajeros comenzaron a grabar todo lo que estaba sucediendo. De acuerdo a Infobae, testigos que se encontraban en el vuelo WJ 3820 sostuvieron que estas personas "se pusieron a fumar dentro del avión" y no había forma de frenar su comportamiento errático.

Los tres pasajeros fueron acusados de "resistencia a la autoridad y lesiones leves"

Al ver que estos individuos no se aquietaban, la tripulación decidió llamar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que pudieran sacarlos del avión.

Pocos minutos después, agentes de la fuerza se hicieron presentes en el lugar y les pidieron a las tres personas que se bajaran de inmediato del vehículo.

Sin embargo, los sujetos seguían sin acatar las órdenes, algo que terminó en un violento forcejeo entre ambas partes. De hecho, una de las pasajeras borrachas golpeó a un efectivo de la PSA. Mientras el enfrentamiento se daba, los otros pasajeros pedían que "por favor, se bajaran del avión y dejaran de molestar".

Cuando finalmente lo hicieron, los agentes de la PSA los trasladaron al área de prevención del Aeropuerto Jorge Newbery. Allí se les labró un acta con acusaciones por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”.