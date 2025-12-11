El Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” está cerrado por obras desde hace unos meses y tendrá su reapertura de cara a la temporada de verano.

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” se prepara para retomar su actividad tras más de tres meses de cierre total. La terminal aérea, que permanece sin operaciones desde el 20 de septiembre por obras de reparación y rehabilitación de su pista principal, ya tiene fecha confirmada de reapertura de cara a la temporada de verano.

Desde la administración del aeropuerto explicaron que los trabajos eran “fundamentales para garantizar la seguridad operativa y mejorar las prestaciones de la terminal”, lo que obligó a la suspensión completa de vuelos durante todo el período de intervención. El cierre impactó en la conectividad de la región, aunque las áreas comerciales y de atención al público se mantuvieron operativas.

Según lo planificado por las autoridades, el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” volverá a operar el 29 de diciembre de 2025, fecha en la que quedará oficialmente habilitada la pista renovada y dará inicio la temporada alta. Aunque la terminal aérea estuvo cerrada desde el 20 de septiembre, los locales del paseo comercial, así como las oficinas de las aerolíneas y organismos que funcionan dentro del predio, continuaron trabajando con normalidad. De esta manera, vecinos y visitantes pudieron seguir utilizando los servicios gastronómicos y comerciales pese a la falta de vuelos.

La reapertura encuentra al aeropuerto rosarino en pleno proceso de modernización, en el marco del 85º aniversario que celebró recientemente. Las obras incluyen la reconstrucción total de la pista principal, trabajos en ambas cabeceras, la instalación de un nuevo sistema de balizamiento —que permitirá operar en condiciones meteorológicas mínimas, equiparando al AIR con Aeroparque y Ezeiza—, la ampliación de la terminal flexible y la colocación de mangas para optimizar el embarque y desembarque.

El aeropuerto de Rosario vuelve a abrir sus terminales en diciembre.

De acuerdo con el avance informado, la renovación de la pista ya supera el 85% de ejecución, y los plazos se cumplen según lo previsto. La puesta en marcha del aeropuerto el 29 de diciembre marcará un hito para la conectividad aérea de Rosario y la región, reforzando la infraestructura estratégica de la provincia en un momento clave para la actividad turística y comercial.

Cambian el check-in y el despacho de valijas en los aeropuertos

Los principales aeropuertos argentinos cambiarán el sistema de check-in para facilitar la experiencia de los pasajeros y evitar demoras. Se trata de un proyecto de modernización en las terminales aéreas de Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Aeroparque Jorge Newbery.

Aeropuertos Argentina y SITA llegaron a un acuerdo para cambiar y agilizar la experiencia de los viajeros en cinco aeropuertos centrales del país. El objetivo es comenzar a implementar quioscos de autoservicio, counters flexibles, sistemas Self Bag Drop (facturación de equipaje automático), y puertas de seguridad de última generación para evitar demoras y facilitar el comienzo de viaje de cada persona.

Las nuevas comodidades se instalarán en un modelo “curb-to-gate”, es decir, una conexión más fluida desde el cordón de la terminal hasta la puerta de embarque en las cinco terminales que concentran alrededor del 70% del tráfico aéreo nacional.