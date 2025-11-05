El comienzo de noviembre estuvo marcado por un importante avance en la conectividad del sur de la Provincia de Córdoba ante la llegada del primer avión de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires al Aeropuerto de Río Cuarto, reanudando oficialmente los vuelos comerciales entre ambas ciudades tras un período de suspensión.

La ruta contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, en vuelo directo, y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. El regreso fue posible en el marco del Programa de Conectividad Sostenible de la compañía, que consiste en acuerdos bilaterales con provincias o municipios que cubren los costos en caso de que la ocupación no alcance los niveles deseables. De esta forma, Aerolíneas asegura la sostenibilidad y rentabilidad de la operación, mientras que la provincia se beneficia con la llegada de los vuelos y la promoción turística del destino.

Cabe señalar que los viajes se suspendieron temporalmente a causa de reparaciones en la pista del Aeropuerto de Río Cuarto. Una vez finalizadas las obras, se impulsaron las gestiones para retomar la conexión aérea con la Capital Federal, logrando así una mejora significativa en la comunicación y movilidad de la ciudad y la región.

El regreso de esta conexión aérea fue posible gracias a las gestiones impulsadas por el intendente Guillermo De Rivas, quien lideró las negociaciones con la aerolínea, contando con el respaldo de la Provincia, los jefes comunales de la región y diversas instituciones locales que solicitaron la reinstauración del servicio.

Araceli Isla, secretaria de Deporte y Turismo, destacó la importancia de esta reapertura para la comunidad: “Todo lo que tiene que ver con conectividad es importante, sobre todo en estos tiempos. Somos unos privilegiados en Río Cuarto y en el sur de la provincia por inaugurar nuevamente este vuelo a Buenos Aires. Esperamos que todos abran este vuelo y que lo defiendan para que haya más frecuencias y horarios”.

En tanto, se recomienda a los pasajeros consultar los horarios oficiales en la página web de Aerolíneas Argentinas para planificar sus viajes, ya que por ahora el vuelo se mantiene cerca del mediodía.

La conexión aérea de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Río Cuarto tendrá tres frecuencias semanales.

El impacto del regreso de vuelos de Aerolíneas Argentinas a Río Cuarto

Quienes arribaron en el vuelo inaugural valoraron la vuelta del servicio y la comodidad que representa. El empresario Christopher Kilmurray afirmó: “A los que nos dedicamos a viajar por negocios es una facilidad muy importante para llegar a Buenos Aires y desde allí al resto del mundo. Está muy bueno que hayan vuelto los vuelos. Siempre es necesario contar con la conexión”.

Por su parte, Raúl Gutiérrez resaltó el impacto regional: “Es muy importante para la ciudad y la región porque estábamos aislados. Estábamos recurriendo a Córdoba Capital y ahora volvemos a contar con los vuelos en Río Cuarto y eso es muy importante”.

Delfina, una pasajera que viajó desde Tierra del Fuego haciendo conexión en Buenos Aires, valoró la rapidez y la economía del vuelo en comparación con el viaje en auto: “Me alegra mucho que el servicio esté de vuelta porque nos facilita mucho la posibilidad de venir a visitar a nuestros abuelos. Viajar en auto tiene un costo mucho más elevado y el avión es más rápido”.