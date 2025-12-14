Aliados regionales de Maduro lo apoyan ante el aumento de las tensiones con EEUU

Los aliados regionales de Venezuela expresaron su apoyo al gobierno de Caracas en una cumbre celebrada el domingo, condenando la incautación de un tanquero por parte de la administración del presidente Donald Trump la semana pasada.

La incautación del petrolero Skipper por parte de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas el miércoles pasado marcó la primera incautación de un cargamento de petróleo venezolano por parte de Washington desde la imposición de sanciones en 2019.

El apoyo al presidente Nicolás Maduro, en una reunión virtual televisada del bloque izquierdista ALBA, compuesto por países caribeños y latinoamericanos, se produce en medio de la escalada del despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“América Latina y el Caribe (...) encara hoy amenazas que no tienen precedentes en las últimas décadas", dijo el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel durante la cumbre.

Son "ladrones”, reiteró el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en referencia a la incautación.

Las consecuencias de la confiscación podrían repercutir en la región, con una fuerte caída de las exportaciones petroleras venezolanas , mientras que Cuba, que ya tiene dificultades para abastecer su red eléctrica, ve un riesgo de perder el suministro.

El gobierno de Trump no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como el líder legítimo de Venezuela. La región se ha vuelto cada vez más tensa a medida que Estados Unidos ha lanzado ataques mortales contra lanchas sospechosas de transportar drogas frente a las costas venezolanas y en el océano Pacífico oriental.

Maduro ha dicho que Trump busca derrocarlo y apoderarse de las riquezas petroleras de la nación sudamericana. En la cumbre, Maduro instó al bloque del ALBA a resistir lo que describió como una interferencia ilegal en la región.

“Aquí por América Latina y el Caribe el proyecto colonizador no pasará", dijo Maduro. "Seremos libres”, afirmó.

Con información de Reuters