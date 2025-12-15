Colapinto no sumó puntos en el campeonato.

La Fórmula 1 2025 llegó a su fin con la disputa del GP de Abu Dhabi, donde Franco Colapinto culminó en el último lugar detrás de Pierre Gasly y cerró una temporada vacía de puntos para Alpine. De hecho, el pilarense celebró el no tener que volverse a subir al A525, un coche que no tuvo buenas prestaciones durante toda la temporada y del que no fue capaz de extraer todo el potencial desde su debut en el GP de Ímola.

A pesar de que el monoplaza fue gran parte del problema que tuvo el piloto argentino en las 18 fechas que corrió para la escudería francesa tras su fichaje en enero, la prensa especializada no dudó en colocarlo dentro de un penoso ranking de la F1. Así como lo hace en cada fin de semana de carrera, The Race también suele hacer un ranking de las actuaciones de los pilotos de la máxima categoría tras el cierre de cada temporada, aunque en el orden inverso.

Y es que en lugar de ordenar a los pilotos del mejor al peor, el sitio británico lo ha hecho a la inversa, colocando a Jack Doohan como el peor piloto del 2025, seguido justamente por Colapinto. Considerando velocidad en clasificación, ritmo de carrera, cantidad de errores, ejecución, consistencia, contribuciones al equipo, entre otros factores, el citado medio argumentó que el pilarense fue el segundo peor piloto de la F1 este año.

“Su entrada tardía en acción después de seis carreras, un Alpine complicado y poco competitivo y los largos meses en los que su futuro era incierto hicieron que la temporada fuera dolorosamente dura para Colapinto”, comenzó el artículo, que agregó la falta de puntos que caracterizó su año. No obstante, resaltó la recuperación que tuvo Franco a partir del GP de Hungría, donde comenzó a mostrar un ritmo más parecido al de Gasly.

“A partir de la 14.ª carrera de la temporada en Hungría, progresó considerablemente y, ocasionalmente, se mantuvo a la par con su compañero de equipo Gasly en cuanto a ritmo, aunque terminó la temporada con una diferencia media de tres décimas de segundo”, dice la nota. A pesar de esto, el accidente en el GP de Brasil mermó el avance del argentino, aunque su trabajo “al menos sentó las bases para 2026”.

En cuanto a Gasly, The Race lo colocó en el decimosegundo lugar al lograr darle puntos a Alpine con el A525. Por otro lado, el nuevo campeón de la F1, Lando Norris, quedó considerado como el cuarto mejor piloto de la grilla, evidenciando la irregularidad que mostró en la primera mitad de la temporada, mientras que la mejor actuación del año se la lleva Max Verstappen, quien llegó a la última fecha con chances de retener el título en un año complicado para Red Bull.

El mejor resultado de Colapinto fue 11º en Zandvoort.

El ranking del peor al mejor piloto de la F1, según The Race