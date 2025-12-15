Se vuelven a celebrar los premios The Best, la conmemoración que realiza cada año la FIFA para reconocer a los protagonistas de la temporada del fútbol masculino y el femenino. Se trata de una premiación que se creó hace pocos años después la separación en 2016 del ente máximo de la revista France Football (creadora del Balón de Oro). Por este motivo, de ahí en más el reconocimiento se empezó a dar por separado.
Además de mejor jugador también se entregan trofeos a entrenador y arquero más destacado, todos estos en su versión masculina y femenina. Por si fuera poco, también se premia al mejor 11 de la campaña. En su primera versión en 2016, el ganador fue Cristiano Ronaldo, que en aquel año había ganado con la Selección de Portugal la Eurocopa y se quedó esa misma temporada con la UEFA Champions League. Desde entonces la gala se hace de forma ininterrumpida, aunque la edición de 2020 se tuvo que hacer de manera no presencial por la pandemia del coronavirus.
Cuándo son los premios The Best: hora y lugar
- La FIFA dará a conocer a los ganadores de los The Best 2025 el martes 16 de diciembre, durante una gala especial que tendrá lugar en Doha, Qatar.
- La ceremonia se desarrollará en el Katara Hall, dentro del complejo del Fairmont Doha.
- Se realiza a las 14 horas de Argentina.
Quiénes fueron todos los ganadores de The Best
-
2016: Cristiano Ronaldo
-
2017: Cristiano Ronaldo
-
2018: Luka Modrić
-
2019: Lionel Messi
-
2020: Robert Lewandowski
-
2021: Robert Lewandowski
-
2022: Lionel Messi
-
2023: Lionel Messi
-
2024: Vinícius Júnior
Los nominados a mejores jugadores
Masculino:
- Ousmane Dembélé
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Kylian Mbappé
- Nuno Mendes
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Mohamed Salah
- Vitinha
- Lamine Yamal
Femenino:
- Sandy Baltimore
- Nathalie Björn
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Mariona Caldentey
- Temwa Chawinga
- Kadidiatou Diani
- Melchie Dumornay
- Patri Guijarro
- Lindsey Heaps
- Lauren James
- Chloe Kelly
- Ewa Pajor
- Clàudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Leah Williamson.
Premio Puskas al mejor gol
- Alerrandro; Alessandro Deiola; Pedro de la Vega; Santiago Montiel; Amr Nasser; Carlos Orrantía; Lucas Ribeiro; Declan Rice; Rizky Ridho; Kévin Rodrigues; Lamine Yamal.
Premio Marta al mejor gol
- Jordyn Bugg; Mariona Caldentey; Ashley Cheatley; Kyra Cooney-Cross; Jon Ryong-jong; Marta; Vivianne Miedema; Kishi Núñez; Lizbeth Ovalle; Ally Sentnor; Khadija Shaw.
Premio mejor arquero
- Femenino: Ann-Katrin Berger; Cata Coll; Christiane Endler; Hannah Hampton; Anna Moorhouse; Chiamaka Nnadozie; Phallon Tullis-Joyce.
- Masculino: Alisson Becker; Thibaut Courtois; Gianluigi Donnarumma; Emiliano Martínez; Manuel Neuer; David Raya; Yann Sommer; Wojciech Szczęsny.