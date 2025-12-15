Se realiza nueva edición de los premios The Best.

Se vuelven a celebrar los premios The Best, la conmemoración que realiza cada año la FIFA para reconocer a los protagonistas de la temporada del fútbol masculino y el femenino. Se trata de una premiación que se creó hace pocos años después la separación en 2016 del ente máximo de la revista France Football (creadora del Balón de Oro). Por este motivo, de ahí en más el reconocimiento se empezó a dar por separado.

Además de mejor jugador también se entregan trofeos a entrenador y arquero más destacado, todos estos en su versión masculina y femenina. Por si fuera poco, también se premia al mejor 11 de la campaña. En su primera versión en 2016, el ganador fue Cristiano Ronaldo, que en aquel año había ganado con la Selección de Portugal la Eurocopa y se quedó esa misma temporada con la UEFA Champions League. Desde entonces la gala se hace de forma ininterrumpida, aunque la edición de 2020 se tuvo que hacer de manera no presencial por la pandemia del coronavirus.

Cuándo son los premios The Best: hora y lugar

La FIFA dará a conocer a los ganadores de los The Best 2025 el martes 16 de diciembre , durante una gala especial que tendrá lugar en Doha, Qatar.

, durante una gala especial que tendrá lugar en Doha, Qatar. La ceremonia se desarrollará en el Katara Hall, dentro del complejo del Fairmont Doha.

Se realiza a las 14 horas de Argentina.

Quiénes fueron todos los ganadores de The Best

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modrić

2019: Lionel Messi

2020: Robert Lewandowski

2021: Robert Lewandowski

2022: Lionel Messi

2023: Lionel Messi

2024: Vinícius Júnior

Cristiano Ronaldo, el primero en ganarlo en 2016.

Los nominados a mejores jugadores

Masculino:

Ousmane Dembélé

Achraf Hakimi

Harry Kane

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Vitinha

Lamine Yamal

Femenino:

Sandy Baltimore

Nathalie Björn

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Mariona Caldentey

Temwa Chawinga

Kadidiatou Diani

Melchie Dumornay

Patri Guijarro

Lindsey Heaps

Lauren James

Chloe Kelly

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Leah Williamson.

Premio Puskas al mejor gol

Alerrandro; Alessandro Deiola; Pedro de la Vega; Santiago Montiel; Amr Nasser; Carlos Orrantía; Lucas Ribeiro; Declan Rice; Rizky Ridho; Kévin Rodrigues; Lamine Yamal.

Premio Marta al mejor gol

Jordyn Bugg; Mariona Caldentey; Ashley Cheatley; Kyra Cooney-Cross; Jon Ryong-jong; Marta; Vivianne Miedema; Kishi Núñez; Lizbeth Ovalle; Ally Sentnor; Khadija Shaw.

Premio mejor arquero