Parlamento de Venezuela deroga la ley aprobatoria del Estatuto de Roma para retirarse de la Corte Penal Internacional

La Asamblea Nacional de Venezuela investigará los ataques de EE.UU. a presuntos barcos de narcotraficantes

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el jueves por unanimidad derogar una ley, con la que se adhirió al Tratado de Roma, en busca de retirarse de la Corte Penal Internacional a la que considera "un instrumento del imperialismo" .

Tras la aprobación legislativa, el presidente Nicolás Maduro debe firmar la ley derogatoria y luego el país informar oficialmente a la Corte Penal Internacional para que se confirme la salida de ese organismo al que la nación sudamericana se adhirió en el año 2000, indicaron abogados activistas de derechos humanos.

El proyecto de ley para la derogatoria surgió luego de quela Fiscalía de la CPI decidiera retirar su oficina en Caracas, instalada en junio del 2023, por la falta de "progreso real" en materia de complementariedad por parte de la administración de Maduro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el marco de la aprobación, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que el texto sirve "para demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución que debería servir para proteger a lo pueblos y sólo sirve para los designios del imperialismo norteamericano".

En 2020, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que había una base razonable para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017 y se dio paso a una investigación formal, lo que el gobierno de Venezuela rechaza.

Hace ocho años se registraron varias manifestaciones contra el gobierno que dejaron 125 muertos y activistas de derechos humanos han denunciado casos de tortura, detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

(Redacción Reuters)