Estas son las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina, según la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) analizó variables de las distintas metrópolis del país y elaboró un ranking con las mejores 10 ciudades para vivir de la Argentina. Se trata del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades que desarrolló la Facultad de Ciencias Económicas.

Cuáles son las mejores 10 ciudades para vivir de la Argentina, según la UBA

El estudio se basó en la medición de cinco variables para definir cuáles eran los mejores lugares para vivir: política institucional, desarrollo económico, sociedad, medioambiente y tecnología. Así el podio lo logró conseguir la Ciudad de Buenos Aires.

Para elaborar el top 10, los especialistas analizaron durante todo el 2025 el desarrollo estratégico en los conglomerados más destacados del país y reflejaron los estudios en una escala del 0 al 5 entre las 5 dimensiones analizadas. En detalle el ranking estableció que las mejores ciudades son:

Ciudad de Buenos Aires: 3,65 puntos Mendoza: 3,34 puntos Córdoba: 3,25 puntos San Miguel de Tucumán: 3,17 puntos Rosario, Santa Fe: 3,16 puntos San Juan y Santa Fe: comparten el sexto con 2,98 puntos Salta: 2,85 puntos Mar del Plata, Buenos Aires: 2,74 puntos Resistencia, Chaco: 2,54 puntos

En el podio de las mejores ciudades argentinas para vivir se ubicó CABA

Qué cambio respecto al ranking del 2024

Se trata de la segunda edición que realiza la UBA acerca de las ciudades argentinas. Según un comunicado de casa de altos estudios, en términos generales, la valoración global de las 10 ciudades tuvo incremento de 0,06 puntos con respecto al 2024. Específicamente, CABA mantuvo la mayor valuación general en las cinco dimensiones de análisis, como había sucedido el año pasado.

Mientras que las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario también mantuvieron sus calificaciones con pequeños aumentos en sus índices. La metrópoli que se destacó fue San Miguel de Tucumán que tuvo un fuerte crecimiento en la dimensión político institucional lo que incrementó otras áreas como la ambiental y al desarrollo tecnológico apuntado en la atención del vecino.

CABA mantuvo sus valores respecto al 2024, pero San Miguel de Tucumán mostró un fuerte crecimiento

"El objetivo de este trabajo es establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera que permita elaborar en un futuro estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución", explicó sobre el estudio Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes.

En esa línea, Quiroga remarcó que la iniciativa sigue buscando desarrollar "un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados”.