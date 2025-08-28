Ni Flores ni Parque Patricios: cuál es el barrio más barato de CABA para alquilar.

Los alquileres son una de las cosas que más aumentaron en los últimos años, incluso volviéndose imposibles de pagar para muchas personas. Y aunque si bien CABA es una de la zonas más costosas para vivir, hay barrios más costosos que otros. Precisamente, un reciente reporte dio a conocer cuál es el barrio más barato para vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según el último informe de ZonaProps, la plataforma de alquileres más utilizada del país, el promedio de precio de alquileres en CABA está en unos $668.538 por mes. En este marco, se conoció que el barrio con los precios más bajos para vivir es Villa Lugano, donde el precio promedio del alquiler ronda los $512.000 por mes.

Siguiendo esta misma línea, en el segundo lugar se encuentra Parque Patricios, donde los precios van desde los $594.000. Y en tercer lugar se encuentra Floresta, con $596.000. En todo 2025 el aumento acumulado hasta agosto 2025 es de 24%. Hasta el momento el incremento de mayor magnitud ocurrió en febrero, cuando la suba alcanzó los 3,67%. En este marco, quienes se están mudando, tienen que recurrir.

Cuáles es el barrio más caro para vivir en CABA

En el otro extremo, los precios más elevados se concentran en barrios tradicionalmente asociados al lujo y la exclusividad. Puerto Madero, Palermo y Recoleta lideran el ranking de los alquileres más altos de Buenos Aires. Estas zonas, con su oferta gastronómica de primer nivel, proximidad a centros culturales y propuestas de entretenimiento, siguen siendo las preferidas de quienes buscan un estilo de vida premium, aunque esto implique un desembolso mucho mayor mes a mes. Así son los precios aproximados por lugar.