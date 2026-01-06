Se filtró el millonario sueldo de una figura de El Trece.

El comienzo de 2026 trajo movimientos fuertes en los pasillos de El Trece, donde ya se ultiman definiciones sobre los programas que continuarán al aire y las figuras que seguirán formando parte de la grilla. En ese contexto, uno de los ciclos que logró afirmarse durante el último tramo del año pasado fue Otro día perdido, el regreso televisivo de Mario Pergolini tras años alejado de la pantalla chica.

El programa, que mezcla entrevistas, actualidad y humor, consiguió cerrar 2025 con un balance positivo en términos de rating y repercusión, lo que allanó el camino para su continuidad. Con la renovación prácticamente asegurada, comenzaron a circular versiones sobre los contratos de quienes integran el equipo estable del ciclo.

Uno de los nombres que quedó bajo la lupa fue el de Agustín “Rada” Aristarán, pieza clave por su impronta humorística y su química con Pergolini. Las dudas sobre su permanencia se disiparon en las últimas horas, cuando trascendió que el artista ya habría firmado su continuidad para este año. “Radagast firmó su contrato la semana pasada por el doble de lo que ganaba en 2025”, aseguró Nacho Rodríguez, al compartir un fragmento del programa Implacables.

Sin embargo, el dato más impactante llegó después. Según la misma versión, el acuerdo alcanzado rondaría los 20.000 dólares mensuales, un número que explicaría por qué el humorista seguirá ligado al proyecto en esta nueva etapa. “Llegaron a un acuerdo de 20.000 dólares y sigue en #OtroDiaPerdido en la pantalla de #ElTrece”, precisó Rodríguez.

Agustín “Soy Rada” Aristarán reveló cómo es Mario Pergolini como jefe

Rada compartió una frase que le habría dicho Diego Guebel, histórico socio de Pergolini: “Te va a dejar la pelota para que los demás puedan lucirse. Él no tiene problema con eso”. Sobre esa dinámica, el humorista remarcó: “Es muy generoso. Me dijo: ‘Si esto se termina y no somos más funcionales, se termina, no pasa nada. Somos amigos de este rato’”.