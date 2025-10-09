La increíble transformación de Agustín Rada Aristarán como Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate

La increíble transformación de Agustín Rada Aristarán como Willy Wonka.

Agustín Rada Aristarán será uno de los grandes protagonistas de la cartelera teatral de vacaciones de invierno 2026 con el protagónico del excéntrico Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate. El musical basado en la célebre novela de Roald Dahl llegará el próximo año al Teatro Gran Rex.

Luego de consagrarse en Matilda, School of Rock y Chanta, Agustín “Rada” Aristarán asumirá el desafío de ser Willy Wonka en la puesta ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.

Rada Aristarán como Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate.

"Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”, expresaron los productores Ozono, MP y Carlos y Tomás Rottemberg.

De qué trata Charlie y la fábrica de chocolate y quién es Willy Wonka

La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.

Willy Wonka es un excéntrico genio del chocolate, dueño de una fábrica donde la imaginación y la fantasía se mezclan con el aroma a cacao. Misterioso y encantador, es capaz de despertar el asombro y la curiosidad de todos los que lo rodean. Con su ingenio, humor y una mirada que oscila entre la ternura y la extravagancia, invita a los niños a descubrir un mundo donde todo es posible.