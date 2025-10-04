El teatro le hace frente a la crisis económica de Milei con descuentos del 60 al 90% en entradas

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de Vení al teatro, una campaña que acerca a los espectadores con las propuestas comerciales (muchas de ellas con localidades a valores para nada económicos) con descuentos del 60 al 90% sobre el valor de sus entradas.
La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles. Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.
Para ello, se cuenta con más de 10.000 entradas a precios imbatibles: el público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes.
MÁS INFO
El paso a paso para obtener el descuento en Tickets BsAs
Los días martes 7,14, 21 y 28 de octubre de 13 a 19 se entregarán bonos a $2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad. Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, presentando DNI. Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.
Todos los espectáculos que incluye la promoción
Teatro Apolo
- Mi querido presidente
Teatro Astral
- Antología de la Zarzuela
Teatro Astros
- Había otra vez (Cuentos en pijamas)
- La Llamada
- La Pilarcita
- Lo que el río hace
- Yo no duermo la siesta
Teatro Broadway
- Patito Feo
Teatro Carlos Carella
- Cosi Fan Tutte – La escuela de los amantes
- Golda Meir – Cuestión de Estado
- Proyecto Garland
Teatro Chacarerean
- El amateur
- La lengua es un músculo
Teatro Coliseo
- Horacio Lavandera
- Rafaga
- Volar es humano, aterrizar es divino
- Tigran Hamasyan
Teatro El Nacional
- Alejandra
- El equilibrista
- La cena de los tontos
Teatro Konex
- El Alucinante Viaje de Patricio Rey…
- La bomba de tiempo
- Vino & Tarot
Teatro Liceo
- Quién es quién
Teatro Lola Membrives
- Rocky
Teatro Maipo
- Dalia Gutmann
- El Brote
- Las hijas
Teatro Metropolitan
- Al fin y al cabo es mi vida
- Chanta
- Cómica Buenos Aires
- Cuestión De Género
- Druk
- El Bulubú
- Habitación Macbeth
- Inestable
- La Violencia De La Ternura
- Las Cautivas
- Madre Ficción
- Modelo Vivo Muerto
- Petróleo
- Tirria
- Una
Multitabaris Comafi
- Cuandro Fran conoció a Carlitos
- El secreto
- Viudas e hijas
Multiteatro Comafi
- La función que sale mal
- Mamá
- Toc Toc
Paseo La Plaza
- Agotados
- Carmen y Osvaldo
- El Jefe del jefe
- El show de Nachito Saralegui
- Gutenberg
- La Ballena
- Lucas Lauriente
- Magia Blanca
- Mi Amiga y amiga
- Qué Olor
- Querido Diario
- Soltero 2.0
- Una Película sin película
Teatro Picadero
- Alejandro Dolina
- La última sesión de Freud
- La vida extraordinaria
- Martin Dardik
- Parlamento
- Prima Facie
- Pundonor
- Quién sea llega tarde
- Quiero decir te amo
- Relatividad
- Sutottos
Teatro Picadilly
- Creer y Reventar
- Mr. Splendini
- Yepeto
Teatro Politeama
- Empieza con D
Teatro Premier
- Hannukkah
- Una navidad de mierda
Sala Sin Piso
- Fuerza Bruta – Aven