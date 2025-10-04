EN VIVO
Descuentos Y Promociones

El teatro le hace frente a la crisis económica de Milei con descuentos del 60 al 90% en entradas

La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales lanzó una nueva propuesta para acercar a la gente a los espectáculos de teatro comercial e independiente a los mejores precios.

04 de octubre, 2025 | 11.11

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de Vení al teatro, una campaña que acerca a los espectadores con las propuestas comerciales (muchas de ellas con localidades a valores para nada económicos) con descuentos del 60 al 90% sobre el valor de sus entradas. 

La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles. Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.

Para ello, se cuenta con más de 10.000 entradas a precios imbatibles: el público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes. 

El paso a paso para obtener el descuento en Tickets BsAs

Los días martes 7,14, 21 y 28 de octubre de 13 a 19 se entregarán bonos a $2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad. Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, presentando DNI. Luego,  presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.

Todos los espectáculos que incluye la promoción

Teatro Apolo

  • Mi querido presidente

Teatro Astral

  • Antología de la Zarzuela

Teatro Astros

  • Había otra vez (Cuentos en pijamas)
  • La Llamada
  • La Pilarcita
  • Lo que el río hace
  • Yo no duermo la siesta

Teatro Broadway

  • Patito Feo

Teatro Carlos Carella

  • Cosi Fan Tutte – La escuela de los amantes
  • Golda Meir – Cuestión de Estado
  • Proyecto Garland

Teatro Chacarerean

  • El amateur
  • La lengua es un músculo

Teatro Coliseo

  • Horacio Lavandera
  • Rafaga
  • Volar es humano, aterrizar es divino
  • Tigran Hamasyan

Teatro El Nacional

  • Alejandra
  • El equilibrista
  • La cena de los tontos

Teatro Konex

  • El Alucinante Viaje de Patricio Rey…
  • La bomba de tiempo
  • Vino & Tarot

Teatro Liceo

  • Quién es quién

Teatro Lola Membrives

  • Rocky

Teatro Maipo

  • Dalia Gutmann
  • El Brote
  • Las hijas

Teatro Metropolitan

  • Al fin y al cabo es mi vida
  • Chanta
  • Cómica Buenos Aires
  • Cuestión De Género
  • Druk
  • El Bulubú
  • Habitación Macbeth
  • Inestable
  • La Violencia De La Ternura
  • Las Cautivas
  • Madre Ficción
  • Modelo Vivo Muerto
  • Petróleo
  • Tirria
  • Una

Multitabaris Comafi

  • Cuandro Fran conoció a Carlitos
  • El secreto
  • Viudas e hijas

Multiteatro Comafi

  • La función que sale mal
  • Mamá
  • Toc Toc

Paseo La Plaza

  • Agotados
  • Carmen y Osvaldo
  • El Jefe del jefe
  • El show de Nachito Saralegui
  • Gutenberg
  • La Ballena
  • Lucas Lauriente
  • Magia Blanca
  • Mi Amiga y amiga
  • Qué Olor
  • Querido Diario
  • Soltero 2.0
  • Una Película sin película

Teatro Picadero

  • Alejandro Dolina
  • La última sesión de Freud
  • La vida extraordinaria
  • Martin Dardik
  • Parlamento
  • Prima Facie
  • Pundonor
  • Quién sea llega tarde
  • Quiero decir te amo
  • Relatividad
  • Sutottos

Teatro Picadilly

  • Creer y Reventar
  • Mr. Splendini
  • Yepeto

Teatro Politeama

  • Empieza con D

Teatro Premier

  • Hannukkah
  • Una navidad de mierda

Sala Sin Piso

  • Fuerza Bruta – Aven
