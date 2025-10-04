El teatro le hace frente a la crisis económica de Milei con descuentos del 60 al 90% en entradas

Los teatros argentinos anunciaron descuentos del 60 al 90% en entradas.

Los espectáculos más importantes de la cartelera porteña serán parte de la nueva edición de Vení al teatro, una campaña que acerca a los espectadores con las propuestas comerciales (muchas de ellas con localidades a valores para nada económicos) con descuentos del 60 al 90% sobre el valor de sus entradas.

La campaña se realizará todos los martes de octubre en Tickets BsAs (Diagonal Norte y Cerrito) y contempla más de 80 títulos. Es la oportunidad para asistir a los espectáculos preferidos del público y también para disfrutar de muchos más a precios irresistibles. Esta iniciativa es organizada por AADET, la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, junto a productores/as y salas asociadas, que se unen para incentivar al público y vivir la experiencia única de compartir un espectáculo en vivo.

Para ello, se cuenta con más de 10.000 entradas a precios imbatibles: el público podrá acceder a más de 20 espectáculos por menos de $10.000 y toda la diversidad de propuestas de la cartelera a valores especialmente cautivantes.

El paso a paso para obtener el descuento en Tickets BsAs

Los días martes 7,14, 21 y 28 de octubre de 13 a 19 se entregarán bonos a $2.000 para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana, hasta agotar disponibilidad. Cada martes se podrán retirar hasta 4 bonos por persona, presentando DNI. Luego, presentando el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accederá a la entrada con un descuento único que irá del 60% al 90% según espectáculo.

Todos los espectáculos que incluye la promoción

Teatro Apolo

Mi querido presidente

Teatro Astral

Antología de la Zarzuela

Teatro Astros

Había otra vez (Cuentos en pijamas)

La Llamada

La Pilarcita

Lo que el río hace

Yo no duermo la siesta

Teatro Broadway

Patito Feo

Teatro Carlos Carella

Cosi Fan Tutte – La escuela de los amantes

Golda Meir – Cuestión de Estado

Proyecto Garland

Teatro Chacarerean

El amateur

La lengua es un músculo

Teatro Coliseo

Horacio Lavandera

Rafaga

Volar es humano, aterrizar es divino

Tigran Hamasyan

Teatro El Nacional

Alejandra

El equilibrista

La cena de los tontos

Teatro Konex

El Alucinante Viaje de Patricio Rey…

La bomba de tiempo

Vino & Tarot

Teatro Liceo

Quién es quién

Teatro Lola Membrives

Rocky

Teatro Maipo

Dalia Gutmann

El Brote

Las hijas

Teatro Metropolitan

Al fin y al cabo es mi vida

Chanta

Cómica Buenos Aires

Cuestión De Género

Druk

El Bulubú

Habitación Macbeth

Inestable

La Violencia De La Ternura

Las Cautivas

Madre Ficción

Modelo Vivo Muerto

Petróleo

Tirria

Una

Multitabaris Comafi

Cuandro Fran conoció a Carlitos

El secreto

Viudas e hijas

Multiteatro Comafi

La función que sale mal

Mamá

Toc Toc

Paseo La Plaza

Agotados

Carmen y Osvaldo

El Jefe del jefe

El show de Nachito Saralegui

Gutenberg

La Ballena

Lucas Lauriente

Magia Blanca

Mi Amiga y amiga

Qué Olor

Querido Diario

Soltero 2.0

Una Película sin película

Teatro Picadero

Alejandro Dolina

La última sesión de Freud

La vida extraordinaria

Martin Dardik

Parlamento

Prima Facie

Pundonor

Quién sea llega tarde

Quiero decir te amo

Relatividad

Sutottos

Teatro Picadilly

Creer y Reventar

Mr. Splendini

Yepeto

Teatro Politeama

Empieza con D

Teatro Premier

Hannukkah

Una navidad de mierda

Sala Sin Piso