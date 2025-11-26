Crimen de Diego Fernández Lima: analizarán la apelación al sobreseimiento de Cristian Graf

El caso de Diego Fernández Lima suma un nuevo capítulo. Este miércoles 26 de noviembre, la Sala N° 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional llevará adelante una audiencia para analizar la apelación de la familia del adolescente de 16 años contra el sobreseimiento de Cristian Graf, señalado como principal sospechoso.

Hace poco más de un mes, el juez Ariel Litvack resolvió sobreseer a Graf luego de su declaración indagatoria, al considerar la “inexistencia de delito”.

La audiencia tendrá lugar en Viamonte 1147 a las 11 de la mañana. Estarán presentes el fiscal Martín López Perrando, la familia de Diego, encabezada por su hermano Javier Fernández Lima, junto a sus abogados y el defensor de Graf, Martín Díaz. Fue el mismo letrado quien confirmó que el acusado no irá a la apelación.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Díaz sostuvo que Graf "está tranquilo" porque sabe que "la verdad está de su lado". El abogado indicó, además, que nunca dudó de la inocencia de su cliente porque es "incapaz de matar a una mosca" y apuntó contra el fiscal López Perrando: "Hay una historia mal contada por parte del fiscal que lo ubica como un villano a Graf y a todo su núcleo familiar".

Sobre la audiencia aseguró que tiene las "mejores expectativas" y que se encuentra él y toda la defensa preparando la exposición que tendrá una duración de cinco minutos.

Caso Diego Fernández Lima: cuál es la acusación a Cristian Graf

Concretamente al hombre de 58 años se lo acusa de "encubrimiento y supresión de evidencia", ya que el cuerpo de Diego Fernández Lima fue encontrado en el jardín de su casa en Coghlan, a 41 años de su desaparición.

Tanto para el fiscal López Perrando como para la querella, el accionar y la actitud de Graf siempre resultaron sospechosos. Al momento del hallazgo, habló con los obreros de la construcción lindera a su vivienda -quienes encontraron los restos de la víctima- y trató de desviar la investigación, afirmando que habían aparecido allí porque ese terreno había pertenecido a una antigua iglesia que podría haber tenido un pequeño cementerio.

También sostuvo que los huesos podrían haber llegado en un camión de arena que él había contratado algunos años atrás para realizar obras en su casa.