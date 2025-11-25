Tres muertos y 16 heridos en un ataque con drones ucranianos en el sur de Rusia, según autoridades

FOTO DE ARCHIVO. Un apartamento dañado durante lo que las autoridades locales llamaron un ataque de drones ucranianos en el curso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Novorosíisk, Rusia

25 nov (Reuters) -Tres personas murieron y al menos 16 resultaron heridas en un importante ataque con drones ucranianos sobre el sur de Rusia en el que resultaron dañados edificios residenciales del puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, y en las ciudades de Rostov del Don y Krasnodar, informaron fuentes oficiales rusas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que 249 drones ucranianos fueron derribados sobre regiones rusas durante la noche, entre ellos 116 sobre el mar Negro y 92 sobre las regiones meridionales de Krasnodar y Rostov.

El gobernador de Rostov, Yuri Sliusar, dijo que una tienda de pintura, un almacén, cuatro edificios de apartamentos y 12 casas resultaron dañados en el ataque, que dejó al menos tres muertos.

Un vídeo no verificado publicado en Telegram mostraba lo que parecía un dron volando directamente contra un gran bloque de apartamentos residenciales en Novorosíisk, donde se encuentra un importante puerto petrolero, y explotando para convertirse en una bola de fuego.

"Durante la noche, la región de Krasnodar fue objeto de uno de los ataques más prolongados del régimen de Kiev", dijo el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, quien añadió que un edificio de apartamentos de Tuapsé, ciudad situada junto a una terminal de exportación de petróleo, había resultado dañado.

Añadió que en Novorosíisk habían sido alcanzados siete edificios de apartamentos.

Las fuerzas rusas atacaron Kiev a primera hora del martes, provocando incendios en al menos dos edificios residenciales y matando a cuatro personas, según un alto funcionario ucraniano.

Con información de Reuters