Gyozas sin gluten: receta fácil vegana y vegetariana

Mezclá las harinas sin gluten con el agua hirviendo para formar la masa.

¿Sos fanático de las gyozas pero necesitás o preferís una opción sin gluten? Esta receta es para vos. Te vamos a guiar paso a paso para que prepares en casa estas deliciosas empanadillas asiáticas (también conocidas como dumplings), con una masa casera perfecta y un relleno versátil que podés adaptar a tu gusto, ya sea con una alternativa vegana o vegetariana. Es un plato ideal para una cena diferente, llena de sabor.

Ingredientes para preparar tus gyozas sin gluten

Para que tus gyozas queden perfectas, vas a necesitar dos preparaciones: la masa y el relleno.

Para la masa:

180g de harina común sin gluten

95g de harina de arroz glutinoso

1/2 cucharadita de sal

200ml de agua hirviendo

Para el relleno:

250g de carne picada o alternativa de carne picada vegana

1 cucharadita de jengibre picado

1 cucharadita de chile picado

1/2 cucharadita de mezcla de especias china 5 especias

1/2 cucharada de tamari (sin gluten)

1/2 cucharada de aceite de sésamo

2 cucharadas de col rallada

1/2 cucharada de cebollino fresco picado

Paso a paso: cómo armar y cocinar las gyozas

Seguí estos pasos y vas a ver lo sencillo que es lograr unas gyozas doradas y sabrosas.

1. Preparar el relleno

En un bol, mezclá todos los ingredientes del relleno. Tapalo y reservalo para que los sabores se integren mientras preparás la masa.

2. Hacer la masa

En otro bol, mezclá las harinas sin gluten y la sal. Agregá el agua hirviendo de a poco, removiendo constantemente con una espátula. La mezcla parecerá seca al principio; tapala con un paño de cocina húmedo y dejá reposar 5 minutos. Luego, amasá con las manos hasta formar una masa suave y flexible. Si está muy seca, añadí agua fría, media cucharada a la vez.

Rellená cada disco de masa con tu preparación de carne vegana.

3. Armar las gyozas

Dividí la masa en dos partes y cubrí una para que no se seque. Cortá cada mitad en 10 porciones. Con un rodillo, estirá cada porción en una superficie enharinada hasta formar un círculo fino. Colocá una cucharadita de relleno en el centro, humedecé los bordes con agua y sellalos presionando con cuidado, formando el característico repulgue.

4. Cocinar a la perfección

Calentá una sartén a fuego medio con media cucharada de aceite. Dorá las gyozas por ambos lados durante unos minutos. Luego, añadí agua hasta cubrir el fondo de la sartén, tapá y cociná a fuego lento durante 5 minutos para que se cocinen al vapor. Retiralas y listo, ya van a estar listas para servirse.

Consejos para acompañar tus gyozas

El contraste de sabores es clave. Para la salsa, podés mezclar tamari, un poco más de aceite de sésamo y vinagre de vino de arroz. Esta combinación agridulce y salada resalta todo el sabor de las gyozas. Si te gusta el picante, agregá un toque de chile en escamas.