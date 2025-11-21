Con solo 3 ingredientes: la receta de masa de empanadas de Germán Martitegui ideal para hacer en días de lluvia

Con solo 3 ingredientes: la receta de masa de empanadas ideal para hacer en días de lluvia.

El éxito de MasterChef Celebrity (Telefe) hace que muchas personas se sientan interesadas en la cocina y prueben algunas de las recetas del reality. Y en el último programa fue furor un as bajo la manga del chef Germán Martitegui: su receta para la masa de empanadas casera con solo 3 ingredientes.

“Anoten la receta, porque Germán lo dice una sola vez”, anunció Wanda Nara antes de que los participantes de MasterChef Celebrity se acercaran a seguir los pasos del chef. La receta sorprendió por su simpleza: solo con harina, grasa y salmuera puede tenerse una masa perfecta para la elaboración de empanadas en cualquier tipo de cocción, según mostró el cocinero y dueño de Tegui, uno de los restaurantes gourmet de la Ciudad.

Receta de masa de empanadas casera

Ingredientes

Harina.

Grasa.

Salmuera.

Paso a paso

Preparar la salmuera disolviendo sal en agua caliente y dejándola entibiar. Derretir la grasa a fuego bajo, cuidando que no se queme. En un bol amplio, mezclar la harina con la grasa derretida y, de a poco, incorporar la salmuera tibia. Tras unos minutos de amasado, la masa tomará consistencia y fuerza. Dejar descansar la masa por al menos 30 minutos, esto se hace para que sea más fácil de estirar.

“Cuando la base está bien hecha, el relleno siempre se luce más”, sostuvo el chef Germán Martitegui luego de dar su receta infalible para la masa de las empanadas, que se adapta muy bien al horno o a la fritura. MasterChef Celebrity puede verse de domingos a jueves a las 22 horas. El último eliminado del certamen fue el cantante de Massacre Walas, dejando un vacío en sus compañeros y los televidentes.