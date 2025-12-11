Nico Occhiato recibe una mojada de oreja de Telefe.

La polémica en torno al Martín Fierro de Canales de Streaming sumó un inesperado capítulo luego de las fuertes críticas de Nico Occhiato, quien pidió públicamente a su comunidad de Luzu TV que no votara en la terna “Mejor Comunidad” por considerarla un sistema “pago” y contrario al espíritu del premio.

La reacción generó revuelo no solo en la audiencia, sino también dentro de la industria, especialmente porque detrás de la organización del galardón están Olga y Telefe, dos actores grandes del ecosistema digital y televisivo.

Mientras algunos interpretaron el enojo de Occhiato como un cuestionamiento directo al rol de Olga en la premiación, competidor directo de Luzu, otros remarcaron que la tensión también salpica a Telefe, canal con el que el nacido en Luzuriaga mantiene una relación profesional reciente, tras haber conducido allí la última edición de La Voz Argentina.

¿Cuál es la decisión que tomó Telefe mientras sucede esto?

En este contexto de tensiones y especulaciones, Ángel De Brito reveló una decisión que sorprendió a todos: Telefe habría elegido a Migue Granados como conductor de la versión argentina de El Hormiguero, el exitoso formato español liderado por Pablo Motos, con estreno previsto para 2026.

Telefe transmitirá El Hormiguero.

La noticia cayó como un verdadero movimiento estratégico. Por un lado, consolida la alianza entre Telefe y uno de los talentos más influyentes del streaming, justamente en medio de una disputa donde el canal busca reforzar su presencia en el universo digital. Por otro, aleja a Occhiato del centro de la escena del canal, en un momento donde su postura crítica generó incomodidad en sectores de la industria.

¿Qué es El Hormiguero?

El desembarco de El Hormiguero en Telefe promete ser uno de los lanzamientos más fuertes de 2026: un formato de entrevistas, humor, ciencia y desafíos extravagantes que arrasa en rating en España y que, con Granados al frente, buscará conquistar al público argentino con su estilo irreverente y descontracturado.

El Hormiguero es un programa insignia en España.

Mientras tanto, la discusión sobre el Martín Fierro de Streaming continúa escalando. Lo cierto es que la decisión de Telefe de apostar por Migue Granados aparece como un movimiento claro en medio de un clima de tensión marcado por declaraciones cruzadas, intereses contrapuestos y una competencia cada vez más visible entre los grandes jugadores del entretenimiento local.