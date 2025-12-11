Es una de las películas más vistas de Netflix y la protagoniza Ricardo Darín: de qué se trata el film basado en hechos reales

Entre los diferentes títulos del amplio catálogo Netflix, hay una película de hace décadas protagonizada por Ricardo Darín que es furor en la plataforma: Elefante blanco. Esta producción del 2012 basada en hechos reales que aborda la violencia y la crudeza de las villas en Buenos Aires.

De qué se trata Elefante Blanco, la película con Darín

La película se basa en la historia del fracaso de lo que iba a ser el Instituto de la Tuberculosis, un edificio erigido en el barrio de Villa Lugano, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Su estructura, que se suponía simbolizaba el progreso, quedó inconclusa en plena ciudad.

Elefante blanco aborda la historia de dos sacerdotes que asisten en la Villa 15 de CABA

En ese contexto, la producción sigue la historia del veterano cura villero Julián (Ricardo Darín), que sigue las enseñanzas que dejó el Padre Mugica, y Nicolás, un joven sacerdote belga (Jérémie Renier). Ambos referentes católicos trabajan en la Villa 15 asistiendo familias en medio de la violencia de las bandas del narcotráfico. Hasta que llega Luciana (Martina Gusmán), una asistente social que sumará tensiones éticas y emocionales a la dinámica de trabajo.

Desde sus respectivos roles, cada uno deberá tomar decisiones extremas mientras los enfrentamientos entre las bandas narco escalan, la corrupción estatal impide avanzar y la violencia pone en peligro a las familias que buscan asistir. Estrenada en 2012, el film dirigido por Pablo Trapero logra mostrar las complejidades de vivir en una villa de la Ciudad de Buenos Aires.

Elefante blanco es una de las diferentes producciones realizadas por Trapero que se sumaron a Netflix, junto con Leonera, Carancho y Mundo grúa. Próximamente, se sumarán Familia rodante, Nacido y criado y El bonaerense.

La historia está basada en el caso del fracaso de la construcción del Instituto de la Tuberculosis en Villa Lugano

Cuál es el elenco de "Elefante blanco"

Además de la actuación de Darín, Renier y Gusmán, la película cuenta con grandes actores argentinos. Estos son: